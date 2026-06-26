Die EU muss die wirtschaftliche Dominanz Chinas zurückdrängen. Passgenaue Zölle sind dabei nur ein Mittel, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.
26.06.2026 - 15:43 Uhr
Überraschend ist die Überraschung mancher deutscher Konzernchefs. Vor knapp zehn Jahren kündigte Peking an, in zentralen Zukunftstechnologien die globale Führerschaft übernehmen zu wollen. Das war etwa zu jener Zeit, als deutsche Autobauer an einer Schummel-Software bastelten, um durch illegale Abschalteinrichtungen eine Technik aus dem vergangenen Jahrtausend bei Abgastests besser aussehen zu lassen. Damals arbeiteten chinesische Startups bereits an der Entwicklung von Elektroautos, die nun den deutschen Herstellern allergrößtes Kopfzerbrechen bereiten.