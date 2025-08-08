Rund ein Viertel des Kunststoffs in neuen Autos soll künftig recycelt werden. Wo Mercedes und Porsche beim CLA und dem Macan auf Recycling setzen.
09.08.2025 - 07:18 Uhr
Recycling macht auch vor dem Auto nicht halt: Künftig sollen neue Fahrzeuge in Europa mehr wiederverwendete Materialien enthalten. Die EU-Umweltminister haben beschlossen, dass bald 15 Prozent des Kunststoffs in neuen Autos recycelt werden soll. In sechs Jahren soll der Anteil dann auf 20 Prozent steigen, in zehn Jahren soll rund ein Viertel des Kunststoffs recycelt sein. Wie weit ist die Autoindustrie auf diesem Weg? Ein Vergleich zwischen dem Mercedes CLA und dem Porsche Macan.