Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank werden erneut Eltern. Das teilte der Buckingham-Palast offiziell mit. Demnach erwartet das Paar sein drittes gemeinsames Kind, das im kommenden Sommer zur Welt kommen soll.

Für die Verkündung wählte die 36-Jährige auch einen persönlichen Weg: Auf Instagram veröffentlichte sie ein Foto ihrer beiden Söhne August und Ernest. Darauf sind die Kinder von oben zu sehen, wie sie gemeinsam ein Ultraschallbild betrachten. Der ältere der beiden hält das Bild in den Händen, während der jüngere neugierig darauf zeigt. Die Szene wirkt bewusst schlicht und familiär – ein Moment, der die Vorfreude innerhalb der Familie zeigt.

Dazu schrieb Eugenie knapp: „Baby Brooksbank kommt 2026!“ und ergänzte mehrere Herz-Emojis.

Auch offiziell bestätigte der Palast die Nachricht. König Charles III. sei informiert worden und „erfreut“ über die Neuigkeit. Die beiden Söhne des Paares, August (5) und Ernest (2), seien „sehr aufgeregt“, bald ein weiteres Geschwister zu bekommen.

Das Kind wird keinen Titel als „Königliche Hoheit“ (HRH) tragen und in der britischen Thronfolge an 15. Stelle stehen. Eugenie ist eine Nicht von König Charles III. und damit eine Cousine von Thronfolger William und dessen Bruder Harry.

Eugenie und Brooksbank sind seit Oktober 2018 verheiratet. Ihr erster Sohn August wurde im Februar 2021 geboren, Ernest folgte im Mai 2023.

Für Eugenies Vater, Prinz Andrew, wäre es das fünfte Enkelkind. Der 64-Jährige steht seit Jahren wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in der Kritik und verlor seine offiziellen königlichen Funktionen.

Im Mittelpunkt steht nun jedoch die wachsende Familie von Prinzessin Eugenie und ein Foto, das bewusst einen sehr privaten Einblick in diesen Moment gibt.