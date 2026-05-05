Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank werden erneut Eltern. Das teilte der Buckingham-Palast offiziell mit. Demnach erwartet das Paar sein drittes gemeinsames Kind, das im kommenden Sommer zur Welt kommen soll.
05.05.2026 - 12:10 Uhr
Für die Verkündung wählte die 36-Jährige auch einen persönlichen Weg: Auf Instagram veröffentlichte sie ein Foto ihrer beiden Söhne August und Ernest. Darauf sind die Kinder von oben zu sehen, wie sie gemeinsam ein Ultraschallbild betrachten. Der ältere der beiden hält das Bild in den Händen, während der jüngere neugierig darauf zeigt. Die Szene wirkt bewusst schlicht und familiär – ein Moment, der die Vorfreude innerhalb der Familie zeigt.