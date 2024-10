Euro 2024 in Stuttgart

Bei einem Messerangriff in der Fanzone der Europameisterschaft auf dem Schlossplatz werden vier Menschen verletzt, einer davon lebensgefährlich. Die Staatsanwaltschaft äußert sich zum mutmaßlichen Motiv des 25-jährigen Syrers.

Christine Bilger 11.10.2024 - 13:01 Uhr

Es ist ein Angriff aus dem Nichts gewesen, der die fröhliche Stimmung der Europameisterschaft im Sommer in Stuttgart überschattet hat: Mitten auf dem Schlossplatz soll ein 25-jähriger Mann unvermittelt mit einem Messer auf mehrere Menschen eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wertet den Fall aufgrund ihrer Ermittlungen als versuchten Mord in sechs Fällen, in vier Fällen davon tateinheitlich mit gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungsbehörde hat nun Anklage zum Stuttgarter Landgericht erhoben.