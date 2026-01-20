Die Ultras des SC Freiburg haben angekündigt, an diesem Donnerstag dem Europa-League-Spiel gegen Maccabi Tel Aviv fernzubleiben. In einem Statement nennen sie ihre Gründe.
20.01.2026 - 15:36 Uhr
Wenn der SC Freiburg an diesem Donnerstag ab 18:45 Uhr gegen Maccabi Tel Aviv um den Einzug ins Achtelfinale der Europa League kämpft, muss die Mannschaft von Trainer Julian Schuster auf viele lautstarke Fans verzichten: Die Ultras des Clubs haben angekündigt, dem Europa-Park-Stadion am Donnerstag fernzubleiben. In einem Statement auf Instagram begründen „die Gruppen der aktiven Fanszene“ ihre Entscheidung.