Mit dem ungefährdeten Erfolg beim niederländischen Pokalsieger gelingt Stuttgart eine Premiere in dieser Saison. Nationalspieler Jamie Leweling trifft doppelt.
27.11.2025 - 22:54 Uhr
Der VfB Stuttgart hat einen wichtigen Schritt Richtung K.o.-Phase der Europa League gemacht. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß siegte bei den Go Ahead Eagles aus Deventer verdient mit 4:0 (2:0). Fußball-Nationalspieler Jamie Leweling traf für den spielfreudigen VfB doppelt (20./35. Minute). Bilal El Khannouss (59.) und Badredine Bouanani (90.+3) waren gegen den niederländischen Pokalsieger ebenfalls als Torschützen erfolgreich.