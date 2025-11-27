Mit dem ungefährdeten Erfolg beim niederländischen Pokalsieger gelingt Stuttgart eine Premiere in dieser Saison. Nationalspieler Jamie Leweling trifft doppelt.

Der VfB Stuttgart hat einen wichtigen Schritt Richtung K.o.-Phase der Europa League gemacht. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß siegte bei den Go Ahead Eagles aus Deventer verdient mit 4:0 (2:0). Fußball-Nationalspieler Jamie Leweling traf für den spielfreudigen VfB doppelt (20./35. Minute). Bilal El Khannouss (59.) und Badredine Bouanani (90.+3) waren gegen den niederländischen Pokalsieger ebenfalls als Torschützen erfolgreich.

 

Für den schwäbischen Bundesligisten, der nach fünf Spieltagen neun Punkte hat, war es der erste internationale Auswärtssieg der Saison. Wettbewerbsübergreifend ist Stuttgart nun vier Spiele in Serie ungeschlagen.