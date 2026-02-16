Der digitale Euro könnte noch 2026 grünes Licht erhalten. Lars Klingbeil macht ihn zur Priorität. Die Europäische Zentralbank plant Tests ab 2027, Kritiker warnen vor Überwachung.
16.02.2026 - 10:54 Uhr
Die Einführung einer digitalen Gemeinschaftswährung wird seit Jahren in der EU diskutiert. Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), der sich am Montag mit seinen Kollegen aus der Eurozone in Brüssel trifft, hat den digitalen Euro zu einer Priorität seiner europäischen Agenda gemacht. Beim EU-Gipfel im Dezember steckten die Staats- und Regierungschefs die Position der Mitgliedstaaten bei dem Thema fest. Angesichts der jüngsten Signale aus dem EU-Parlament könnte es noch dieses Jahr grünes Licht für die elektronische Währung geben.