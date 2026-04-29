Vom 1. bis 3. Mai wird in Stuttgart mit Leidenschaft gesungen und der Taktstock geschwungen. Mehr als 5000 Gospelsängerinnen und -sänger sind in der Stadt.
29.04.2026 - 14:35 Uhr
Freunde der Gospelmusik haben in Stuttgart schon seit mehr als 20 Jahren eine erstklassige Anlaufstation: den 2005 gegründeten Chor Gospel im Osten. Ein inzwischen bis zu 800 Mitglieder großes Vokalensemble, das, unterstützt von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde, der Evangelischen Friedenskirchengemeinde und der Stadt Stuttgart, buchstäblich von sich hören macht.