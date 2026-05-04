Nächste Haltestelle Achterbahn: Ohne Auto in den Erlebnispark Tripsdrill bei Cleebronn oder in den Europapark nach Rust - das ist in Zukunft leichter möglich. Unter dem Signet „Rauszeit“ fahren von Juni an regelmäßig Reisebusse aus Stuttgart und der Region in Richtung der beiden Besuchermagnete. Die erste Fahrt startet am Samstag, 6. Juni, zum Europapark, eine Woche später ist dann Tripsdrill das Ziel, anschließend wieder der Europapark. In den Sommerferien gibt es auch Ausfahrten unter der Woche.

Er sei bei einem Tripsdrill-Besuch mit seinen beiden zehn und zwölf Jahre alten Kindern auf die Idee gekommen, sagt Matthias Wurster. Da habe er gemerkt, wie umständlich es ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin zu kommen. Zwar gibt es schon private Busunternehmer, die Fahrten anbieten, allerdings nur sporadisch. Speziell für Jugendliche und Familien ohne Auto fehle bisher ein praktisches Angebot, sagt Wurster. Sowohl nach Tripsdrill als auch zum Europapark muss man von Stuttgart aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln mehrfach umsteigen.

Erfahrung mit Snowboard-Ausfahrten

Der 51-jährige Feuerbacher ist schon seit 18 Jahren mit winterlichen Snowboardausfahrten im Geschäft. Insofern habe er Erfahrung, welche Abfahrtsorte sinnvoll sind. So werden die Busse zum Europapark neben Haltestellen in der Stuttgarter City und in Stuttgart-Vaihingen auch in Reutlingen, Esslingen, Nürtingen und Pforzheim Station machen. Die Busse nach Tripsdrill halten auch in Ludwigsburg. Wer mitfahren will, muss früh aufstehen. So startet der Bus nach Rust in Reutlingen um 4.35 Uhr und verlässt die Haltestelle in der Stuttgarter Stadtmitte um 5.50 Uhr. Schließlich soll die Reisegruppe um 8.45 Uhr am Ziel sein. Gegen 18.15 Uhr geht es dann wieder zurück.

Der Fahrpreis von Stuttgart in den Europapark liegt für Erwachsene bei 119 Euro. Darin sind der Eintrittspreis, der samstags bei 76 Euro liegt, sowie ein Vesperpaket, eine Sonnencreme und ein Regenponcho enthalten. Die Ausfahrt nach Tripsdrill kostet inklusive Ticket und Beigaben 89 Euro. Informationen gibt es unter www.rauszeittrips.de.