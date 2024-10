Wo bleibt das Grünkonzept für den Pariser Platz in Stuttgart? Es ist bereits die zweite Rückfrage in dieser Angelegenheit.

Man könnte fast schon von Tradition sprechen. Wie bereits im Oktober 2023 wundern sich die Freien Wähler im Stuttgarter Gemeinderat nun, ein Jahr später, erneut, dass ihr Vorschlag für den Pariser Platz im Europaviertel nach wie vor verschollen zu sein scheint. Man wünsche sich dort mehr Bäume und mehr Schatten, die Stadt solle ein Konzept vorlegen. Dieser Wunsch ist fast anderthalb Jahre alt.

Bekanntlich ist der Pariser Platz kein Ort, den man an Hitzetagen in der Stadt als Erstes aufsuchen würde. Zwar spenden die hohen Bauten im Viertel auch Schatten, doch sie heizen sich bei dauerhaft hohen Temperaturen auch kräftig auf. Aus Sicht der Freien Wähler sei es „sinnvoll, den Platz innerhalb der Frei- beziehungsweise Sitztreppen sowie unter Berücksichtigung der Feuergasse ringsum mit großkronigen Bäumen zu bepflanzen“, forderten sie im Juni 2023 in einem Antrag.

So sieht der Pariser Platz auch aus: ohne Schatten. Foto: Archiv Lichtgut/Max Kovalenko

Obschon die Stadtverwaltung bis dato dem Pariser Platz keine Priorität eingeräumt hatte, ging man diesmal darauf ein. Ein „Begrünungskonzept“ werde erstellt, hieß es vor einem Jahr, als die Freien Wähler bereits das erste Mal an ihren Antrag erinnerten. Nun erneut die Frage: „Wann wird das Amt für Stadtplanung und Wohnen das vor einem Jahr angekündigte Begrünungskonzept für den Pariser Platz und das Europaviertel vorstellen?“

Was in der Sache bisher geschehen ist und wann das Konzept in die Gremien kommt, lässt Oliver Hillinger, ein Sprecher der Stadt, offen. Ein Termin stehe noch nicht fest, teilt er mit. Der Antrag sei beim Amt für Stadtplanung in Wohnen „in Bearbeitung“.