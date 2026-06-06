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  6. Großer Peacewalk nach Jerusalem macht Station in Besigheim und Marbach

Europaweite Aktion Großer Peacewalk nach Jerusalem macht Station in Besigheim und Marbach

Europaweite Aktion: Großer Peacewalk nach Jerusalem macht Station in Besigheim und Marbach
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Dem Peacewalk in Amsterdam haben sich viele Menschen angeschlossen. Foto: privat

Seit Januar setzen sich Pilgernde in ganz Europa in Bewegung, um Signale für Frieden zu senden. Sie alle vereint ein Ziel: Jerusalem. Im Juni durchqueren sie den Kreis Ludwigsburg.

Marianne Esger-Kraft hat es rechtzeitig flüstern hören: Der erste europaweite Pilgerweg für den Frieden – der Peacewalk 2026 – der am 31. Januar im spanischen Finesterre und seither nach und nach auch in anderen europäischen Städten gestartet ist, wird auch durch Marbach führen. Von der reinen Info bis zum Impuls, dies gleich auch mit einem aktiven Begegnungstag mit Marbacher Bürgerinnen und Bürgern zu verbinden, waren es nicht mehr allzu viele Schritte: Marianne Esger-Kraft konnte die Mitglieder des örtlichen Friedensstammtisches rasch dafür gewinnen. Der war vor drei Jahren auf das Betreiben von Roland Blach, der 2017 den Friedensnobelpreis mit entgegen nehmen durfte, in der Begegnungsstätte Treff Q gegründet worden.

 

Vom 14. bis 16. Juni statten die Pilgernden der Stadt Marbach und ihren Bürgern einen Besuch ab. Die Vorbereitungen dafür sind im Gange. Als sogenannter Jerusalemweg verbindet die knapp 8500 Kilometer lange Pilgerreise 15 Länder und die Kontinente Europa und Asien mit dem Heiligen Land. Eineinhalb Jahre werden dafür veranschlagt. Die täglichen Routen, die zwischen 15 und 20 Kilometern liegen, sind klar definiert und werden teilweise durch Ruhetage und einem abwechslungsreichen Programm der jeweiligen Gastgeber-Städte unterbrochen.

Der Start für ein langes, gehäkeltes Friedensband ist gemacht. Peter Streiff, Marianne Esger-Kraft und Kerstin Münch hoffen auf weitere Unterstützung. Foto: Cornelia Ohst

Ganz entspannt können Interessierte, die aus einem inneren Bedürfnis heraus an der Reise teilnehmen möchten, frei wählen, wie sie den Lauf individuell begleiten und unterstützen: Ob ein paar Stunden, einen Tag, Wochen oder sogar Monate – alles ist möglich. Teilnehmen kann man auch ganz spontan: eine Anmeldung für das einzigartige Friedensprojekt, das Menschen aller Religionen und Denkstrukturen zusammenbringen möchte, ist aber dennoch gern gesehen. „So wie der Krieg in Israel und Palästina die Welt spalten kann, können Friedenstifter.innen die Welt vereinen“, lautet das Motto.

Dass sich nun Marbach als friedvolle Stadtgesellschaft für den Frieden in der Form einbringen kann, dass private oder auch von Vereinen getragene Unterkünfte gleichermaßen angeboten werden und auch eine Versorgung für Leib und Seele stattfindet, freut die Mitglieder des Friedensstammtisches sehr.

Erkennbar durch weiße Fahnen

Wenn die Gruppe, die durch ihre weißen Fahnen mit einer gelben Friedenstaube erkennbar ist, am Sonntagabend des 14. Juni dann auf Marbach stoßen wird, ist auf der Anlage des Kanuclubs für das leibliche Wohl gesorgt. Doch es geschieht noch weitaus mehr. Einen Tag später, am sogenannten Ruhetag, wollen der Friedensstammtisch und weitere engagierte Menschen, die Pilgergruppe auf charmante Weise bespielen.

Bürgermeister Jan Trost wird sie zunächst willkommen heißen, bevor die Pilgernden schließlich eine Stadtführung mit Sabine Stängle erleben und dabei wie auch bei den Friedenskreistänzen mit möglichst vielen Bürgern in Kontakt kommen. Museumsbesuche sind ebenso vorgesehen, wie auflockernde Aktionen: etwa balancieren und jonglieren durch die Kajom-Gruppe der katholischen Kirchengemeinde, oder auch eine gemeinsame Zeit bei Kaffee und Kuchen. Wichtig ist den Organisatoren, dass die Pilgernden bei Gesprächen zu Wort kommen und sie über ihre jeweilige Motivation berichten können.

Abendessen mit Pilgernden und Bürgern

Ab 18.30 Uhr ist ein gemeinsames Abendessen (gegen Spende) von Pilgernden sowie Bürgerinnen und Bürgern geplant. „Es engagieren sich so viele dafür und alle ehrenamtlich. Wir sind begeistert, wie rege und bereitwillig sich die Marbacher diesbezüglich zeigen“, freuen sich Esger-Kraft und ihr Kollege Peter Streiff, die beim Pressegespräch auch davon berichteten, dass etwa das türkisch-orientalische Begegnungs-Abendessen von türkischen Frauen zubereitet werde. Auch Übernachtungsmöglichkeiten, „damit die Reisenden mal wieder in einem weichen Bett schlafen und duschen können“, habe das Orgateam inzwischen erhalten. Weitere Übernachtungsangebote sind erwünscht.

Der erste Peacewalk setzte sich in Spanien in Bewegung. Foto: privat

Ein Höhepunkt bei dem Treffen soll die Friedens-Kunst-Aktion sein, die Monika Schreiber initiiert hat: Möglichst viele bunte 20 mal 20 Zentimeter große Quadrate sollen hierfür gestrickt oder gehäkelt werden, damit ein langes Friedensband geknüpft werden kann. Hierzu fordern die Organisierenden weiterhin herzlich auf, sich handarbeitstechnisch zu beteiligen. Abgegeben werden können die fertigen Exemplare bei Monika Schreiber in der Galerie am Torturm oder auch im Treff Q beim Rathaus, wo am 12. Juni von 17 bis 19 Uhr ein gemeinsames Handarbeiten stattfindet.

Außerdem können zu den üblichen Treff-Q-Öffnungszeiten Quadrate auch vor Ort gefertigt werden. „Wolle, Nadeln und Knowhow sind da“, sagt Treff-Q-Vorständin Kerstin Münch. Bevor die Pilgernden Marbach am Dienstag, 16. Juni, gegen 10 Uhr wieder verlassen und sich weiter auf den Weg des Friedens begeben, gibt ihnen Pfarrer Rüdiger Schardt-Joha, seelsorgerisches Geleit mittels einer kurzen Andacht.

Zwei Stationen im Kreis Ludwigsburg

Unterstützung
Kuchenspenden sowie kostenfreie Übernachtungssplätze für die zwei Nächte in Marbach können per E-Mail gemeldet werden an: Marianne.Esger-Kraft@web.de.

Weiterer Stopp
Bereits am Wochenende, 13. und 14. Juni, macht der Peacewalk Station in Besigheim. Auch hier werden Übernachtungsplätze und Unterstützung bei der Verpflegung gesucht. Kontaktmöglichkeiten sowie generelle Informationen und den Streckenverlauf finden sich auf peacewalk.info.

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