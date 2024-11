Seit Frank Noppers Wut-Interview im SWR diskutiert Stuttgart über seine Verwaltung. Die rutscht im Städtevergleich ab. Eine Bitkom-Studie liefert Hinweise, woran das liegen könnte.

David Kersten 12.11.2024 - 06:00 Uhr

Weite Teile der Stuttgarter Stadtbevölkerung sind mit ihrer Verwaltung nicht zufrieden. Das ergibt eine Befragung der europäischen Statistikbehörde Eurostat in 73 Städten; in Stuttgart haben die Statistiker rund 800 Menschen befragt und geben an, die Ergebnisse seien repräsentativ für die Gesamtstadt.