Trotz aller Gerüchte um finanzielle Schwierigkeiten: Aus Sicht der ELF wird das Duell zwischen Stuttgart Surge und den Vienna Vikings in der MHP-Arena ein Finale der Superlative.
In den Wochen vor dem Finale der European League of Football (ELF), in dem sich an diesem Sonntag ab 15 Uhr in der MHP-Arena die Teams von Stuttgart Surge und den Vienna Vikings gegenüberstehen, hatte es in den sozialen Medien wilde Gerüchte gegeben. Nachdem die ELF von drei Vierteln ihrer Clubs öffentlich für ihr Geschäftsgebaren und fehlende finanzielle Transparenz kritisiert worden war, machte plötzlich die Runde, die Austragung des Finales in Stuttgart sei in Gefahr, weil die Liga die Stadionmiete nicht bezahlt habe und auch sonst bei der Begleichung von Rechnungen im Rückstand sei. Und es wurde gemunkelt, die Suche nach einem alternativen Austragungsort sei bereits im Gange.