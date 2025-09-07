Stuttgart Surge ist erstmals Champion der European League of Football. Das an Spannung kaum zu überbietende Finale in der MHP-Arena gewann das Team 24:17 gegen die Vienna Vikings.
07.09.2025 - 18:16 Uhr
Das war nichts für schwache Nerven. Vier Sekunden waren noch zu spielen, die Vienna Vikings hatten noch eine letzte Möglichkeit, auszugleichen. Die Österreicher passten einmal, zweimal, ein drittes Mal – dann aber war der Ball verloren. Und Stuttgart Surge erstmals Champion in der European League of Football (ELF).