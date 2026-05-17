Bei der 70. Auflage des ESC wird deutlich, dass das größte Musikfest der Welt ganz und gar nicht unpolitisch ist. Gut so, findet unser Reporter Gunther Reinhardt.
17.05.2026 - 12:43 Uhr
Der ESC ist auch nicht mehr das, was er einmal war. Einer, der das weiß, ist Norbert Kettner. Er ist kein Musikkritiker, sondern Direktor des Wiener Tourismusbüros. Er ist alt genug, dass er sich noch daran erinnern kann, wie er als kleiner Junge vor Fernseher saß, als Abba mit „Waterloo“ den ESC, der damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson hieß, gewannen.