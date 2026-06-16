Event in Waiblingen Mittelalter-Fans rüsten sich für das Staufer-Spektakel
Am 26. Juni startet das Staufer-Spektakel Waiblingen. Zwei Insider verraten, was sie an Mittelaltermärkten so fasziniert – und, was Besucher probieren sollten.
Am 26. Juni startet das Staufer-Spektakel Waiblingen. Zwei Insider verraten, was sie an Mittelaltermärkten so fasziniert – und, was Besucher probieren sollten.
Die Rüstung sitzt, der Haarschmuck ist akkurat gerichtet, das Schwert bekommt noch eine Politur, bevor es losgeht: Wenn vom 26. bis 28. Juni in Waiblingen das 18. Staufer-Spektakel steigt, sind Silvio Bündgens und seine Partnerin Bogdana Schaffner mit Feuereifer dabei. Die beiden leben für Fantasy- und Mittelalterthemen: Er ist seit Jahren als Halvar der Wikinger in der Szene unterwegs, sie als Feuerhexe. Das Staufer-Spektakel ist für sie eines der Highlights im Jahreskalender.