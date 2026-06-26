Eventreihe in Korb „Wein am Turm“: Genuss mit Weitblick
Der Aussichtsturm „FernSehen“ in Korb wird diesen Sommer zum Treffpunkt für Genießer. Mehrere Weingüter aus Korb bewirten mit Gastronomiebetrieben die Gäste.
Der Aussichtsturm „FernSehen“ in Korb wird diesen Sommer zum Treffpunkt für Genießer. Mehrere Weingüter aus Korb bewirten mit Gastronomiebetrieben die Gäste.
„Wein am Turm“ heißt eine neue Veranstaltungsreihe in Korb, die am 10. Juli in die erste Runde geht und dann an vier weiteren Wochenenden – immer freitags und samstags – bis zum 15. August läuft. Die Idee ist, dass verschiedene Korber Weinbaubetriebe, die Korber Weingärtnergenossenschaft und die Remstalkellerei ihre Weine einschließlich Schaum- und Perlweinen in einer besonderen Atmosphäre präsentieren. Treffpunkt ist dabei der Turm „FernSehen“ in den Weinbergen bei Kleinheppach. Er ist im Zuge der Remstal Gartenschau 2019 entstanden und bietet einen beeindruckenden Ausblick über das Remstal.