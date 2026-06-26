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  6. „Wein am Turm“: Genuss mit Weitblick

Eventreihe in Korb „Wein am Turm“: Genuss mit Weitblick

Eventreihe in Korb: „Wein am Turm“: Genuss mit Weitblick
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Für eine neue Veranstaltungsreihe ist ein idyllischer Ort in Korb ausgesucht worden: der „FernSehen“-Turm in den Weinbergen. Foto: Jürgen Veit

Der Aussichtsturm „FernSehen“ in Korb wird diesen Sommer zum Treffpunkt für Genießer. Mehrere Weingüter aus Korb bewirten mit Gastronomiebetrieben die Gäste.

„Wein am Turm“ heißt eine neue Veranstaltungsreihe in Korb, die am 10. Juli in die erste Runde geht und dann an vier weiteren Wochenenden – immer freitags und samstags – bis zum 15. August läuft. Die Idee ist, dass verschiedene Korber Weinbaubetriebe, die Korber Weingärtnergenossenschaft und die Remstalkellerei ihre Weine einschließlich Schaum- und Perlweinen in einer besonderen Atmosphäre präsentieren. Treffpunkt ist dabei der Turm „FernSehen“ in den Weinbergen bei Kleinheppach. Er ist im Zuge der Remstal Gartenschau 2019 entstanden und bietet einen beeindruckenden Ausblick über das Remstal.

 

Jedes Veranstaltungswochenende wird von einem anderen Weinbaubetrieb beziehungsweise Weinerzeuger gestaltet, der dann auch seine Weine und Sekte ausschenkt. Für die passende kulinarische Begleitung sorgen ortsansässige Gastronomiebetriebe mit regionalen und saisonalen Speisen. Die Veranstaltungen finden jeweils freitags und samstags von 16 bis 22 Uhr auf dem Gelände rund um den Turm statt. Dorthin gelangt man am besten zu Fuß oder mit dem Rad. In begrenztem Umfang gibt es am Wanderparkplatz zwischen Korb und Kleinheppach auch Parkplätze.

Weinerzeuger aus Korb und die Gemeinde starten jetzt die neue Reihe „Wein am Turm" in Korb-Kleinheppach. Foto: Gemeinde Korb

Den Anfang macht am 10. und 11. Juli die Remstalkellerei, die Speisen liefert die Kelterstube. Das Weingut Albrecht Schwegler und der Gasthof zum guten Tröpfle sind am 17. und 18. Juli am Start, für das Wochenende 31. Juli und 1. August sind das Öko-Weingut Schmalzried und das Restaurant Rebblick zuständig. Am 7. und 8. August sorgen die Weingärtnergenossenschaft Korb und Edeka Petermann Catering für die Bewirtung. Am letzten Termin, 14. und 15. August, bewirten Die Weinwerker, Kelterstube und Edeka Petermann Catering die Gäste.

Die Veranstaltungsreihe hat die Gemeinde Korb initiiert, die diese auch als Schirmherrin unterstützt und begleitet. „Mit unserer Veranstaltungsreihe ,Wein am Turm' entsteht ein neuer sommerlicher Treffpunkt für Weinfreunde, Ausflügler und Genießer“, sagt der Bürgermeister Markus Motschenbacher: „Es geht uns um die Unterstützung und Förderung unserer Weinbaubetriebe, darum weitere Begegnungen zu schaffen und ums entspannte ruhige Genießen. Es ist nicht beabsichtigt, einen wilden Party-Hotspot zu installieren.“

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