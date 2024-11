Konzerte, Comedians, Football: In den kommenden Jahren finden viele Großveranstaltungen in der Heimspielstätte des VfB statt, der davon finanziell profitiert. Ein Blick auf die Details und Größenordnungen.

David Scheu 18.11.2024 - 11:36 Uhr

Stars im Stadion? In der MHP-Arena sind das im Regelfall Fußballer, wenn der VfB Stuttgart mit seinen Partien alle zwei Wochen die Massen anzieht. Es ließen sich an dieser Stelle aber auch ganz andere Branchen und Namen nennen. Udo Lindenberg, Pink, Ed Sheeran. Sie alle gaben oder geben in naher Zukunft Konzerte in der Heimspielstätte des VfB, die weit mehr ist als nur ein Fußballstadion.