Jazz-Sommerabende im Franck-Areal in Ludwigsburg

Ab Donnerstag lädt „Jazz & Wein“ wieder in den Innenhof des hi.francky. Geboten werden Livemusik, regionale Weine und urbane Kulisse mit Industriecharme – bei freiem Eintritt.

Emanuel Hege 14.07.2025 - 11:34 Uhr

Von Donnerstag bis Samstag findet im Ludwigsburger hi.francky im Franck-Areal am Bahnhof erneut das Festival „Jazz & Wein“ statt. An drei Abenden treffen dort Live-Jazz, regionale Weinkultur und Stadtraum aufeinander. Veranstaltet wird das Format von der Ludwigsburger Kreativagentur weadyou. Der Eintritt ist an allen Tagen frei, Beginn ist jeweils um 18 Uhr.