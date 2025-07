Laura Dahlmeier verunglückt: Was wir wissen – und was nicht

Die frühere Biathletin Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen im pakistanischen Gebirge schwer verunglückt. Was bisher bekannt ist.

red/dpa 29.07.2025 - 15:34 Uhr

Die ehemalige deutsche Biathletin Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen am Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge verunglückt. Was bisher bekannt ist – und was nicht: