Der ehemalige Bundesfinanzminister hat einen weiteren Job: Das macht der 47-Jährige bei der Börse Stuttgart Group.

Der ehemalige Bundesfinanzminister Christian Lindner hat einen neuen Job: der 47-Jährige arbeitet für die Börse Stuttgart. Die Börse Stuttgart Group hat nach eigenen Angaben ihren neu gegründeten Advisory Council um Christian Lindner erweitert. „Der frühere Bundesminister der Finanzen zählt zu den profiliertesten Köpfen der europäischen Finanz- und Wirtschaftspolitik und verfügt über breite Erfahrung an der Schnittstelle von Kapitalmarkt und wirtschaftlicher Transformation“, teilte das Finanzunternehmen mit.

Die Börse Stuttgart Group bekommt einen prominenten Mitarbeiter. Foto: IMAGO/Harald Dostal Der Advisory Council „liefert als Ideengeber und Sparringpartner dem Top-Management der Börsengruppe wesentliche Impulse, die Zukunft des europäischen Kapitalmarkts zu gestalten“, was beispielsweise den Ausbau digitaler Technologien angehe. Dem Advisory Council gehören neben Christian Lindner unter anderem an: Enrico Letta (Präsident Jacques Delors Institute; ehemaliger italienischer Ministerpräsident), Sylvie Matherat (Aufsichtsrätin; ehemaliges Mitglied Vorstand Deutsche Bank), Axel Weber (Präsident Center for Financial Studies; ehemaliger Präsident Deutsche Bundesbank; ehemaliger Verwaltungsratspräsident UBS).

Vernetzung von Lindner wird hervorgehoben

„Europa braucht starke und innovative Kapitalmarktakteure, die technologischen Fortschritt mit regulatorischer Exzellenz verbinden“, sagt Matthias Voelkel, CEO der Börse Stuttgart Group. „Christian Lindner bringt genau diese Perspektive mit: politisch erfahren, international vernetzt und mit einem klaren Verständnis für die Zukunft des europäischen und internationalen Kapitalmarkts.“ Christian Lindner zufolge steht die Börse Stuttgart Group „wie keine andere europäische Börsengruppe für die Verbindung von klassischem Kapitalmarktgeschäft mit der digitalen Welt“. In einer Zeit, in der die Weichen für die europäische Kapitalmarktunion gestellt würden, sei dies eine starke Ausgangsposition.

Lindner soll im kommenden Jahr Vorstandsvorsitzender des Automobilhandelskonzerns Autoland AG werden. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der größte markenunabhängige Automobilhandelskonzern Deutschlands.