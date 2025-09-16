Wolfgang Grupp hat sich nach seinem Krankenhausaufenthalt erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Was Trigema über seinen Gesundheitszustand sagt.
16.09.2025 - 08:19 Uhr
Die Rückkehr von Wolfgang Grupp in die Öffentlichkeit löst bei vielen Fans des Unternehmers Freude aus, wirft aber auch Fragen auf. Nachdem der 83-Jährige sich am Sonntag erstmals nach seinem Klinikaufenthalt in einer Trigema-Filiale gezeigt hatte, äußert sich nun auch das Unternehmen dazu – das weiterhin, aus nachvollziehbaren Gründen, zurückhaltend mit den sehr persönlichen Angelegenheiten des ehemaligen Firmenchefs umgeht.