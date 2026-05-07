Hans-Ulrich Rülkes Frau hat einen klaren Wunsch: Ihr Ehemann soll nicht den ganzen Tag zu Hause hocken. Was der Ex-Fraktionschef jetzt macht.
07.05.2026 - 07:34 Uhr
Sich in der heimischen Küche ausprobieren? Oder sich wie der scheidende Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) handwerklich verausgaben? FDP-Chef Hans-Ulrich Rülke hat nach dem Ausscheiden aus dem Landtag auf gar keinen Fall vor, häuslich zu werden. Dagegen habe nicht zuletzt seine Ehefrau etwas. „Die größte Sorge meiner Frau war, dass ich nach der Wahl vorwiegend zu Hause bin. Das wäre ihr nicht recht“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.