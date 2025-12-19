Ex-Handball-Profi eröffnet Club: Mimi Kraus plant schon das nächste Projekt

Magnus Andersson, einst Trainer beim Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen, brachte Mimi Kraus bereits 2016 auf die Idee. Gründe doch einen Padel-Club, sagte der Coach damals zu dem langjährigen Regisseur der Grün-Weißen. Padel, eine Mischung aus Tennis und Squash, das immer im Doppel gespielt wird, sei seinerzeit in Schweden schon der Hit gewesen, erzählt Mimi Kraus, „Deutschland hinkt da etwas hinterher“.​

Es sollte einige Jahre dauern, bis die Idee umgesetzt wurde. Aber seit Samstag hat der Kreis Göppingen einen solchen Club – gegründet vom früheren Weltklasse-Handballer Mimi Kraus. Hier kann man neben Paddle auch Pickleball spielen, ein in den USA entstandenes Rückschlagspiel. Der „Nice Racket Club“ befindet sich in der Römerstraße in Uhingen. „Die Location ist ideal, weil sie an der B10 liegt und es genügend Parkmöglichkeiten gibt“, sagt der frühere Spielmacher, der im Jahr 2007 Weltmeister und 2013 mit dem HSV Hamburg Champions-League-Sieger wurde. Etwa eine halbe Million Euro hat der Unternehmer und Influencer nach eigenen Angaben investiert. Die Eröffnung wurde mit viel Prominenz aus Sport und Internet-Community gefeiert – inklusive Eröffnungsturnier, Kinderprogramm, Foodtrucks und großer Party mit DJ am Abend.

Vierfacher Vater möchte, dass Kinder sich bewegen

Für den 42-Jährigen ist das jüngste Projekt in Uhingen „eine logische Konsequenz“. Der ehemalige Ausnahme-Spielmacher, der seit Jahren gerne selbst zum Schläger greift, will die Marke „Nice“ weiterentwickeln. „Ich will Bewegung für alle anbieten und etwas für die Gesundheit tun, vor allem auch für die Kinder“, sagt der vierfache Vater. Seine Kids bekämen erst im Alter von zwölf Jahren Tablets und Co., erzählt er. „Die Kinder bewegen sich zu wenig und reden nicht mehr miteinander“, bemängelt er. „Wenn die nur noch vor dem Bildschirm sitzen, verblöden die und werden depressiv“, so seine Sorge. Er will daher in Schulen gehen und die Jungen und Mädchen für den Sport begeistern.

Studios als Ort des Wohlfühlens und der Geselligkeit

Und er verrät: Ein Kinder-Bewegungsland, „Nice Kids“, sei in Planung, genauso wie ein zweiter Padel-Club in Göppingen. Mimi Kraus, der im Laufe seines Lebens und auch während seiner Profi-Karriere immer viele Ideen hatte, will weitermachen, expandieren. Fester Bestandteil aller seiner Clubs: „Kaffeekultur wird groß geschrieben“, sagt der Unternehmer mit abgeschlossener Bank-Lehre, der zudem ein Studium Internationales Business-Management in der Tasche hat. Seine Studios sollen ein Ort des Wohlfühlens und der Geselligkeit sein, meint der einstige „Bravo“-Boy, der selbst ein Kommunikator ist. Gastronomie und Kinderbetreuung gehören zu seinem Konzept, Eltern sollen in Ruhe Sport treiben, während die Kleinen gut aufgehoben sind.​ „Ich habe viele Anfragen“, erzählt der Internet-Promi, der auch immer wieder in TV-Shows auftritt. Aktuell will er seine Energie in seine Nice-Kette stecken. „Aber ich werde noch einmal Handball spielen“, verrät er, lässt sich aber zu diesem Coup nicht mehr entlocken.​

„Nice Athletic Club“ als erstes Studio

Kurz vor der Corona-Pandemie hatte Kraus sein erstes Studio eröffnet, den „Nice Athletic Club“ in der Robert-Bosch-Straße in Göppingen. Es war kein Start nach Maß, aber der Ex-Profi ließ sich nicht unterkriegen und war seinerzeit richtig stolz auf „das größte Gym in der Region“.​

Nice Fitness & Spa

Während im Athletic Club das Training im Fokus steht, spielen im „Nice Fitness & Spa Club“ auf dem Gelände der Buntweberei in Eislingen die Elemente Wellness und Wohlfühlen eine zentrale Rolle. Es wurde im Frühjahr 2022 eröffnet mit Wellnessbereich, Sauna, Ruhezone und Außenterrasse.