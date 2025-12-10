 
Ex-Manager von Michael Schumacher Willi Weber in seiner Villa in Stuttgart überfallen

1
Willi Weber, Schumis ehemaliger Manager, wurde Opfer eines Überfalls in seiner Villa in Stuttgart. Foto: imago images/Hartenfelser/Be-Ver GmbH

Michael Schumachers Ex-Manager Willi Weber ist in seiner Villa überfallen worden. Das bestätigte ein Mitarbeiter unserer Redaktion.

Willi Weber ist in seiner Villa in Stuttgart Opfer eines Überfalls geworden. Das bestätigte ein Mitarbeiter gegenüber unserer Redaktion. Demnach sollen drei Täter am Dienstagabend in das Haus des ehemaligen Managers von Michael Schumacher eingedrungen sein. Im Haus seien außerdem Webers Frau und eine Haushälterin gewesen. Die Polizei sei am Mittwochvormittag noch vor Ort.

 

Wie die „Bild“-Zeitung außerdem bereits berichtete, soll Weber von den mutmaßlichen Tätern gefesselt worden sein. Es seien mehrere Tresore in der Villa aufgebrochen und geleert worden. In Formel-1-Kreisen hat der Überfall wohl noch nicht die Runde gemacht. Weber habe sich nach Schumachers Karriereende weitestgehend aus dem Sport zurückgezogen, heißt es dort.

Das Polizeipräsidium Stuttgart hat den Überfall auf den Manager zunächst noch nicht bestätigen wollen.

