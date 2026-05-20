Ex-Mitarbeiter von in.Stuttgart Apfelpunsch an Stände geliefert: kleiner „Gefallen“ angeblich ohne jeden Gewinn
Ein Ex-Mitarbeiter von in.Stuttgart lieferte über seine private Firma Apfelpunsch an Beschicker des Weihnachtsmarkts - völlig selbstlos?
Ein Ex-Mitarbeiter von in.Stuttgart lieferte über seine private Firma Apfelpunsch an Beschicker des Weihnachtsmarkts - völlig selbstlos?
Als neuer Chef der städtischen Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart möchte Guido von Vacano vor allem schöne Erlebnisse schaffen. Die Besucher sollen glücklicher gehen, als sie gekommen sind – das gilt für das im Mai beendete Frühlingsfest ebenso wie für die - längst geplanten - nächsten Großereignisse, das Volksfest im Herbst und den Weihnachtsmarkt. Doch seit seinem Amtsantritt Anfang April muss sich der einstige Messe-Manager auch mit spröden rechtlichen Themen befassen: Interne Vorgaben und Prozesse werden unter dem Aspekt der Regeltreue (Compliance) überprüft und bei Bedarf nachjustiert.