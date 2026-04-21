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Ex-Porsche-Vorstand Lutz Meschke berät jetzt Profisportler – und übt ein Ehrenamt aus

Ex-Porsche-Vorstand: Lutz Meschke berät jetzt Profisportler – und übt ein Ehrenamt aus
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Der Mann mit mehrerenJobs: Lutz Meschke arbeitet künftig als Vermögensverwalter für Wealthgate in Schwäbisch Hall. Außerdem ist er als Honorarkonsul für Bosnien und Herzegowina tätig. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Der frühere Porsche-Vorstand arbeitet für einen Vermögensverwalter in Schwäbisch Hall. Das könnte sich auch auf sein Gehalt bei der Porsche SE auswirken.

Automobilwirtschaft/Maschinenbau : Veronika Kanzler (kan)

Der frühere Porsche-Finanzchef Lutz Meschke hat einen neuen Job. Seine Geschäftsadresse liegt nun nicht mehr in Stuttgart, sondern rund 60 Kilometer entfernt in Schwäbisch Hall. Dort befindet sich der Stammsitz des Vermögensverwalters Wealthgate, für den Meschke nach Angaben auf der Internetseite des Unternehmens arbeitet.

 

Meschke habe „als ehemaliger CFO der Porsche AG große Strukturen geführt, komplexe Entscheidungen getroffen und die Verantwortung im Umgang mit bedeutendem Kapital gelebt“, schreibt sein neuer Arbeitgeber. Sein Netzwerk und seine Erfahrung solle Wealthgate in seiner Entwicklung vorantreiben. Zuerst berichtete das „Handelsblatt“.

Lutz Meschke berät vermögende Familienunternehmen

Gegenüber der Zeitung erklärte Meschke, er werde sich künftig unter anderem an Finanzierungsrunden junger Unternehmen beteiligen, Profisportler bei Kapitalfragen beraten und mit vermögenden Familienunternehmern zusammenarbeiten.

Die neuen Aufgaben werfen jedoch Fragen auf – insbesondere mit Blick auf Meschkes weiterhin laufenden Vertrag bei der Porsche- und Piëch-Familienholding. Ob die Tätigkeit für Wealthgate damit vereinbar ist, bleibt offen. Auf Anfrage unserer Zeitung wollte sich die Porsche SE dazu nicht äußern. Fest steht: Meschke hatte sein Amt als Vorstand für Beteiligungsmanagement der Porsche Automobil Holding SE zum 9. Dezember 2025 niedergelegt. Trotz seines Ausscheidens aus dem Vorstand erhält er bis zum ursprünglichen Vertragsende am 30. Juni 2030 weiterhin seine vertraglich vereinbarte Vergütung von der Porsche SE.

Lutz Meshcke gehörte bis Ende 2025 auch dem Aufsichtsrat des VfB Stuttgart an. Foto: Pressefoto Baumann

Kritik an Abfindungssumme bei der Porsche AG und Verdienst bei der Porsche SE

Diese Regelung ist umstritten. Der Finanzexperte Christian Strenger sprach gegenüber unserer Zeitung von „geplantem Nichtstun“ bei einem Topgehalt. Allein die fixe Vergütung beträgt 850.000 Euro pro Jahr, hinzu kommen unter anderem Boni sowie Beiträge zur Altersvorsorge.

Kritik am teuren Ausscheiden Meschkes war bereits laut geworden, als der Topmanager 2025 seinen Vorstandsposten bei der Porsche AG räumen musste. Die gezahlten 11,6 Millionen Euro liegen ebenso wie das weiterhin gezahlte Topgehalt bei der Porsche SE deutlich über den Empfehlungen des Corporate-Governance-Kodex. Dieser Kodex legt allgemein anerkannte Regeln guter Unternehmensführung fest, ist jedoch rechtlich nicht bindend.

Porsche SE stellt Bedingungen für Nebentätigkeit

Laut Geschäftsbericht der Porsche SE von 2025 ist es Meschke grundsätzlich erlaubt, trotz seines bestehenden Arbeitsvertrags einer Nebentätigkeit nachzugehen. Theoretisch könnte die Porsche SE davon sogar profitieren: Einkünfte aus Nebentätigkeiten werden auf seine Vergütung angerechnet – es sei denn, der Aufsichtsrat beschließt eine Ausnahme. Ob eine solche Ausnahme im Fall Meschke gilt oder ob seine Einnahmen bei Wealthgate angerechnet werden, dazu äußert sich das Unternehmen nicht.

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Porsche SE schweigt auch zur Frage, ob sie den Vermögensverwalter Wealthgate als Wettbewerber einstuft. In diesem Fall wäre eine Tätigkeit dort laut Geschäftsbericht untersagt. Klar ist indes: Meschke arbeitet nun für Wealthgate. Zudem ist er Honorarkonsul von Bosnien und Herzegowina. Beide Tätigkeiten sind laut Impressum an derselben Adresse in Schwäbisch Hall angesiedelt.

Ein Honorarkonsul vertritt die Interessen eines Staates im Ausland, ohne hauptberuflicher Diplomat zu sein. Zu seinen Aufgaben zählen vor allem der Aufbau und die Pflege wirtschaftlicher, kultureller und politischer Kontakte. Es handelt sich um ein nicht vergütetes Ehrenamt, das weniger Verwaltung erfordert als gute Netzwerke – und diese dürfte Meschke von seinen vielfältigen Jobs unbestritten haben.

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