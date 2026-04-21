Ex-Porsche-Vorstand Lutz Meschke berät jetzt Profisportler – und übt ein Ehrenamt aus
Der frühere Porsche-Vorstand arbeitet für einen Vermögensverwalter in Schwäbisch Hall. Das könnte sich auch auf sein Gehalt bei der Porsche SE auswirken.
Der frühere Porsche-Vorstand arbeitet für einen Vermögensverwalter in Schwäbisch Hall. Das könnte sich auch auf sein Gehalt bei der Porsche SE auswirken.
Der frühere Porsche-Finanzchef Lutz Meschke hat einen neuen Job. Seine Geschäftsadresse liegt nun nicht mehr in Stuttgart, sondern rund 60 Kilometer entfernt in Schwäbisch Hall. Dort befindet sich der Stammsitz des Vermögensverwalters Wealthgate, für den Meschke nach Angaben auf der Internetseite des Unternehmens arbeitet.