Vor vier Monaten wechselte der Flügelstürmer zum FSV Mainz 05, dessen Verbleib in der Bundesliga nun rechnerisch feststeht. Davon profitieren auch die Stuttgarter finanziell.

David Scheu 06.05.2026 - 06:00 Uhr

Dass der FSV Mainz 05 in der Bundesliga bleiben würde, hatte sich schon länger abgezeichnet. Seit dem Wochenende herrscht endgültig Klarheit: Nach dem 2:1-Sieg beim FC St. Pauli können die Rheinhessen auch rechnerisch nicht mehr absteigen. Das hat für den VfB Stuttgart positive finanzielle Folgen: Durch den Klassenverbleib wird eine Nachzahlung für den Transfer von Flügelstürmer Silas fällig, der Anfang Januar aus Bad Cannstatt nach Mainz gewechselt war.