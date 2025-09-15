 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Rechtsstreit mit Winamax zieht sich in die Länge

Ex-Sponsor des VfB Stuttgart Rechtsstreit mit Winamax zieht sich in die Länge

Ex-Sponsor des VfB Stuttgart: Rechtsstreit mit Winamax zieht sich in die Länge
1
Zwei Spielzeiten zierte Winamax das Trikot des VfB Stuttgart. Danach endete das Sponsoring in einem Rosenkrieg. Foto: Rudel

Der juristische Konflikt zwischen dem VfB Stuttgart und seinem Ex-Sponsor Winamax um 2,75 Millionen Euro harrt weiter der Dinge. Das ist der aktuelle Stand.

Sport: Gregor Preiß (gp)

Der Rechtsstreit zwischen dem VfB Stuttgart und seinem ehemaligen Hauptsponsor Winamax geht in die nächste Runde. Beziehungsweise er zieht sich weiter in die Länge. Wie eine Sprecherin des Landgerichts Stuttgart auf Anfrage mitteilte, hat der Wettanbieter um eine Fristverlängerung für die Klageerwiderung gebeten. Dieser hat das Gericht zugestimmt. Nun hat Winamax bis zum 13. Oktober die Möglichkeit, seine Sicht der Dinge auf die Anklage durch den VfB darzulegen. Erst im Anschluss an die Klageerwiderung kann ein Verhandlungstermin bestimmt werden.

 

Unsere Empfehlung für Sie

LBBW wird neuer VfB-Hauptsponsor: Alle Hintergründe zum neuen Sponsor – „Es entfaltet sich eine große Kraft“

LBBW wird neuer VfB-Hauptsponsor Alle Hintergründe zum neuen Sponsor – „Es entfaltet sich eine große Kraft“

Die LBBW wird neuer Hauptsponsor des VfB Stuttgart. Vorstandschef Rainer Neske zeigt sich von den Ambitionen des Vereins begeistert, VfB-Chef Alexander Wehrle feiert die Ausweitung des württembergischen „Weltmarkenbündnisses.“

Nach mehreren gescheiterten Versuchen auf eine außergerichtliche Einigung hat der Fußball-Bundesligist gegen seinen ehemaligen Haupt- und Trikotsponsor den Klageweg beschritten, nachdem dieser seit dem Frühjahr seine Zahlungen eingestellt hatte. Der Streitwert beläuft sich auf 2,75 Millionen Euro. Nach Ansicht von Winamax hat der Pokalsieger mehrfach gegen Vertragspflichten verstoßen. Unter anderem durch die vorzeitige Bekanntgabe des Nachfolgers, der Landesbank Baden-Württemberg. Im Pokalfinale waren die Stuttgarter mit dem Schriftzug des neuen Sponsors aufgelaufen, was zur Eskalation in dem Konflikt führte.

Weitere Themen

VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Zwei Treffer Marke Tor des Monats im Video

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Rote Karte gegen den VfB Stuttgart: Sperre für Johan Manzambi steht fest

Rote Karte gegen den VfB Stuttgart Sperre für Johan Manzambi steht fest

Freiburgs Johan Manzambi fliegt in der Schlussphase des Heimspiels gegen Stuttgart vom Platz. Nun steht fest, wie lange er zuschauen muss. Für den Schweizer endet eine kleine Serie.
Mittelfeld des VfB Stuttgart: Angelo Stiller – warum sich die Kritik am Herzstück festmachen lässt

Mittelfeld des VfB Stuttgart Angelo Stiller – warum sich die Kritik am Herzstück festmachen lässt

Der 24-Jährige ist der Dreh- und Angelpunkt im Stuttgarter Spiel. Doch zuletzt ist der VfB-Profi seiner Bestform hinterhergelaufen. Wir beleuchten die Hintergründe.
Von Carlos Ubina
Leihspieler des VfB Stuttgart: Jovan Milosevic wird zum Ballermann der serbischen Liga

Leihspieler des VfB Stuttgart Jovan Milosevic wird zum Ballermann der serbischen Liga

Der VfB Stuttgart hat aktuell mehrere Spieler verliehen. Wir blicken wöchentlich auf ihre Leistungen und zeigen auf, wie sie sich bei ihren Clubs schlagen.
Von Gregor Preiß
VfB Stuttgart: El Khannouss und Bouanani – „Werden viel Spaß mit den beiden haben“

VfB Stuttgart El Khannouss und Bouanani – „Werden viel Spaß mit den beiden haben“

Die beiden Neuzugänge zeigen erste starke Ansätze, haben aber auch noch Luft nach oben. Ein Offensivkollege traut dem Duo indessen eine Menge zu – und erklärt, warum.
Von David Scheu
VfB Stuttgart beim SC Freiburg: Der VfB neigt wieder zur Selbstzufriedenheit

VfB Stuttgart beim SC Freiburg Der VfB neigt wieder zur Selbstzufriedenheit

Nach der Niederlage in Freiburg stellt sich beim Pokalsieger die Frage, was für eine Mannschaft er sein kann: Ein Spitzenteam oder eine Durchschnittself?
Von Carlos Ubina
Ex-Profi des VfB Stuttgart: El Bilal Touré mit emotionalem Abend in Istanbul

Ex-Profi des VfB Stuttgart El Bilal Touré mit emotionalem Abend in Istanbul

Der frühere Stuttgarter nimmt im hitzigen Stadtduell mit Basaksehir eine entscheidende Rolle für Besiktas ein und blickt auf einen ereignisreichen Start in der Türkei zurück.
Von David Scheu
VfB Stuttgart: Streit um „Mittelstürmer-Knappheit“

Stürmer des VfB Stuttgart Demirovic übt Kritik: „Wahrscheinlich der Job, Unruhe zu stiften“

Der 27-Jährige äußert sich nach der Niederlage in Freiburg zur Personalsituation im Sturmzentrum und der öffentlichen Diskussion darüber.
Von David Scheu
VfB patzt - Woltemade köpft Newcastle zum Sieg

85-Millionen-Stürmer „Musste eine Rede halten“ – Nick Woltemade direkt im Mittelpunkt

Nach seinem Traumdebüt für Newcastle United gibt der frühere Stuttgarter Einblicke in die Kabinen-Feier – und erhält ein großes Lob von seinem Trainer.
Von David Scheu
VfB Stuttgart II: Der VfB II ist zu zahm

VfB Stuttgart II Der VfB II ist zu zahm

Die Mannschaft von Nico Willig verliert in der dritten Liga gegen einen cleveren Gegner – und der Trainer weiß, wo er den Hebel schnell ansetzen muss.
Von Carlos Ubina
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Sponsor Landgericht
 