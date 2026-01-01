 
Ex-Stürmer des VfB Stuttgart Fredi Bobic durchlebt düstere Zeiten bei Legia Warschau

Ex-Stürmer des VfB Stuttgart: Fredi Bobic durchlebt düstere Zeiten bei Legia Warschau
Kämpft mit dem polnischen Rekordmeister Legia Warschau um den Klassenverbleib: Fredi Bobic. Foto: IMAGO/Newspix

Mit dem polnischen Rekordmeister Legia Warschau steckt Fredi Bobic im Abstiegskampf. Kein Wunder also, dass es rund um den Ex-VfB-Stürmer immer unruhiger wird.

Sport: Heiko Hinrichsen (hh)

Beim polnischen Erstligisten Legia Warschau bekleidet er seit April 2025 das Amt des „Head of Football Operations“, doch es läuft alles andere als rund für den ehemaligen VfB-Stürmer Fredi Bobic in der polnischen Hauptstadt.

 

Mit Legia liegt Bobic, der bei den Stuttgartern zwischen den Jahren 2010 und 2014 als Sportdirektor und später als Vorstand Sport in der Verantwortung stand, aktuell auf dem vorletzten Platz der Ekstraklasa. Das ist beschämend für die eigenen Ansprüche. Mehr noch: der Club, der allein zwischen 2012 und 2021 sieben Meisterschaften holte, erlebt aktuell die größte Krise der letzten Jahrzehnte.

Legia ist mit 15 Meisterschaften der Rekordsieger in Polen, doch aktuell sieht es unter Bobic ganz düster aus. In der Liga kämpft man bei drei Absteigern um den Klassenverbleib, im Pokal sowie in der Conference League ist man ausgeschieden. Der erst im Sommer verpflichtete Trainer Edward Iordanescu musste bereits nach 112 Tagen wieder gehen, während die Zahl von Bobics Kritikern, darunter die polnische Fußballlegende Zbigniew Boniek, von Tag zu Tag wächst.

Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Fredi Bobic Legia Warschau Sportvorstand Hannover 96
 
 