Ex-Stürmer des VfB Stuttgart Fredi Bobic durchlebt düstere Zeiten bei Legia Warschau
Mit dem polnischen Rekordmeister Legia Warschau steckt Fredi Bobic im Abstiegskampf. Kein Wunder also, dass es rund um den Ex-VfB-Stürmer immer unruhiger wird.
Beim polnischen Erstligisten Legia Warschau bekleidet er seit April 2025 das Amt des „Head of Football Operations“, doch es läuft alles andere als rund für den ehemaligen VfB-Stürmer Fredi Bobic in der polnischen Hauptstadt.