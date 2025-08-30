Am Samstag wurde der Transfer von Nick Woltemade zu Newcastle United offiziell vermeldet. Ein paar Stunden später sitzt der Ex-VfB-Spieler in Leeds auf der Tribüne.
30.08.2025 - 20:04 Uhr
Im offiziellen Club-Anzug hat Nick Woltemade das Spiel seines neuen Arbeitgebers Newcastle United bei Leeds United auf der Tribüne verfolgt. Der Fußball-Nationalspieler, dessen Wechsel vom VfB Stuttgart zu den „Magpies“ am Vormittag offiziell bekannt gegeben worden war, stand noch nicht im Kader. Sein Debüt auf der Insel dürfte der 23-Jährige beim Heimspiel am 13. September gegen Wolverhampton geben.