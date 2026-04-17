Seit Dezember 2025 ist Pellegrino Matarazzo Trainer bei Real Sociedad San Sebastian. Nun spielt der frühere Coach des VfB Stuttgart in Spanien schon um einen Titel.
17.04.2026 - 15:37 Uhr
Vermutlich hätte Pellegrino Matarazzo dem Stürmer Nicolas Gonzalez seine beiden Treffer für Atlético Madrid gegen Real Sociedad San Sebastian gegönnt. Kürzlich, beim 3:2 der Madrilenen gegen den Club aus dem Baskenland. Wenn der frühere Trainer des VfB Stuttgart nicht als gegnerischer Trainer an der Seitenlinie gestanden hätte. So hatte das Wiedersehen der beiden Ex-Stuttgarter für den Coach einen faden Beigeschmack. Aber: Nun hat er die Chance zur Revanche.