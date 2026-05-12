Der Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp ist zurück und gibt wieder Interviews. „Ich bin stolz auf meine Kinder, sie machen das top“, sagt er und gibt auch Einblicke in seine Gefühlswelt.
12.05.2026 - 08:28 Uhr
Das Schönste im Leben ist für Wolfgang Grupp, das Gefühl gebraucht zu werden und Anerkennung zu erfahren. „Dass ich noch nicht so ganz unwichtig bin“, beschreibt es Grupp. Er sei täglich im Büro „werde immer noch mal gefragt und ich mache noch die Produktionsplanung“. Doch der Unterschied sei spürbar: „Ich gehe morgens etwas später in die Firma und vielleicht auch nachmittags etwas früher“, sagt er im Interview mit dem SWR-Fernsehen.