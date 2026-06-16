Der frühere Liverpool-Trainer vergleicht die Saison von Nick Woltemade und Deniz Undav – und ist sich sicher, dass die Bedingungen in Stuttgart beiden Stürmern gut taten respektive tun.
16.06.2026 - 11:29 Uhr
Für Deniz Undav und Nick Woltemade ist die zurückliegende Saison sehr unterschiedlich verlaufen. Während der eine beim VfB Stuttgart zum Toptorjäger avancierte (19 Bundesliga-Treffer) und in die Champions League einzog, kam der andere bei Newcastle United in der Rückrunde zunehmend weniger zum Einsatz. Die neuen Kräfteverhältnisse zeigen sich nun auch bei der deutschen Nationalmannschaft: Undav gelangen gegen Curacao (7:1) als erster Einwechselspieler zwei Vorlagen und ein Tor, Woltemade blieb 90 Minuten auf der Bank.