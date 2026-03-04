Exklusive Daten Was bewirken die Blitzer an der Panzerstraße?
Die neuen Blitzer an der Panzerkaserne sorgen in Böblingen für Diskussionen. Exklusive Daten des Naviherstellers Tomtom zeigen, ob sie den Verkehr tatsächlich bremsen.
Die beiden neuen Blitzer an der Böblinger Panzerstraße zwischen der Panzerkaserne und Mineraltherme sorgen weiterhin für Diskussionen unter unseren Lesern. Ein Autofahrer aus Schönaich, der sich in der Redaktion meldete, meinte, dass dort häufig geblitzt würde – sprich: dass Autofahrer oft Busgeld zu bezahlen hätten.