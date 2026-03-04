Exklusive Daten: Was bewirken die Blitzer an der Panzerstraße?

Die beiden neuen Blitzer an der Böblinger Panzerstraße zwischen der Panzerkaserne und Mineraltherme sorgen weiterhin für Diskussionen unter unseren Lesern. Ein Autofahrer aus Schönaich, der sich in der Redaktion meldete, meinte, dass dort häufig geblitzt würde – sprich: dass Autofahrer oft Busgeld zu bezahlen hätten.

Ob er damit recht hat? Der Navihersteller Tomtom liefert Daten zu dieser Frage. Laut Herstellerangaben ist die Technik in jedem vierten Auto verbaut. Mit den so erzeugten Daten kann Tomtom auswerten, wie schnell auf einzelnen Straßenabschnitten gefahren wird. Die Daten liegen unserer Redaktion hochdetailliert vor.

In eine Richtung ist der Effekt stärker zu spüren

Seit der Inbetriebnahme der Blitzer bremsen laut diesen Daten Autofahrer in beiden Richtungen wenige Meter vor den Geräten stark ab – um danach direkt wieder schneller zu fahren. Das sei „ein normales Muster“, sagt Gianluca Biela, Sprecher der Stadt Böblingen.

Die Details sind dennoch interessant: Richtung Böblingen wird stärker abgebremst als Richtung Stuttgart. In dieser Fahrtrichtung ist die Geschwindigkeit der Autofahrer auch noch mehrere Hundert Meter nach dem Blitzer geringer als vor dessen Aufbau. Zu Beginn des langen, geraden Stücks der Panzerstraße fahren die Autos nun bis zu zehn km/h langsamer als vor der Inbetriebnahme der Blitzer. Richtung Stuttgart fällt dieser Effekt etwas schwächer aus.

„Die Anzahl der Verstöße an diesem Standort nehmen laufend ab.“ Gianluca Biela, Sprecher Stadt Böblingen

Der rot markierte Streckenabschnitt in der Karte zeigt, dass Autofahrer in Richtung Böblingen seit dem Aufbau der beiden Blitzer im Schnitt rund einen Stundenkilometer schneller fahren, bevor sie dann zu den Blitzern hin abbremsen. Das könnte – wie auch die unveränderte Geschwindigkeit an der Stelle in die andere Richtung – daran liegen, dass der Blitzer in Richtung Böblingen etwas später zu sehen ist. Oder dass Autofahrer trotz des Blitzers versuchen, noch über die Ampel zu kommen.

Blitzer kappen nächtliche Raserspitzen

Hat der Leser aus Schönaich also recht? Die Tomtom-Daten zeigen, dass die Autos zwischen 22 und 5 Uhr in beide Richtungen am schnellsten unterwegs sind – in Richtung Böblingen mit im Schnitt 48 km/h etwas schneller als in Richtung Stuttgart (51 km/h). Wenn die Blitzer also auslösen, dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu dieser Zeit.

Und die Daten belegen noch mehr: Heute fahren nur noch 15 Prozent der Autos am Zebrastreifen, wo die Blitzer stehen, in beiden Richtungen schneller als 52 km/h – wie eine Grafik zeigt.

Anders gesagt: 85 Prozent der Fahrer halten sich inzwischen an die vorgegebene Geschwindigkeit von Tempo 50 – eine Toleranz von drei km/h, wie sie der ADAC bei einer Geschwindigkeit von Tempo 50 angibt, einberechnet. Das bedeutet, dass selbst nachts weniger als 15 Prozent der Autofahrer geblitzt werden dürften. Zum Vergleich: Vor der Aufstellung der Blitzer fuhren 15 Prozent der Autos in Richtung Stuttgart schneller als 69 km/h und in Richtung Böblingen schneller als 66 km/h.

Schneller sind die Autofahrer nachts einige hundert Meter weiter unterwegs, am Fußgängerüberweg und an der Radbrücke Richtung Schönaich. Sie ist Teil des Radschnellwegs. Dort fährt zu später Stunde mehr als die Hälfte der Autos Richtung Stuttgart mit 68 km/h deutlich schneller als die erlaubten 50 km/h. Aber aber auch hier zeigt sich: im Vergleich zu früher wird deutlich langsamer gefahren. „Die Anzahl der Verstöße an diesem Standort nehmen laufend ab“, sagt der Böblinger Sprecher Biela. „Es wird nicht mehr so schnell gefahren, die Geschwindigkeit wird auf der Strecke besser eingehalten und der Fuß- und Radverkehr sind an der Querungsstelle sicherer.“ Weitere Blitzer an der Panzerstraße seien derzeit aber nicht geplant.

Blitzer laut Stadtverwaltung wirksam – Anzahl der Verstöße aber unklar

Angaben dazu, wie oft der Blitzer bisher ausgelöst habe, macht die Böblinger Stadtverwaltung nicht. Sie verweist auf den hohen Aufwand, diese auszuwerten. Unter den geblitzten Fahrzeugen seien beispielsweise auch Rettungsfahrzeuge, die im Einsatz geblitzt werden und keinen Verstoß begehen.

Verkehrsdaten

Tomtom

Der Datendienstleister Tomtom erhebt über die in Autos verbauten Geräte wie etwa Navigationssysteme Daten über die Autofahrer. Laut eigenen Angaben ist in etwa jedem vierten Auto Technologie von Tomtom verbaut. Für die Panzerstraße hat die Firma uns exklusiv für einzelne, etwa mehrere Hundert Meter lange Segmente rund um die neuen Blitzer aufgeschlüsselt, wie viele Autos dort jeweils unterwegs waren und wie schnell sie gefahren sind.

Geschwindigkeit

Um die Geschwindigkeiten zu vergleichen, wurde jeweils der harmonische Mittelwert der Segmente verwendet – weil dieser gewichtet ist und auch berücksichtigt, wie lange sich Autos in einem Segment aufhalten.