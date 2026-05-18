Exklusiver Club Luxusjacht von Maybach: Mercedes fährt jetzt auch zur See
Mit dem Maybach Ocean Club engagiert sich der Sternkonzern spektakulär in der Schifffahrt. Erste Mitglieder der exklusiven Gesellschaft sind bereits an Bord.
Mit dem Maybach Ocean Club engagiert sich der Sternkonzern spektakulär in der Schifffahrt. Erste Mitglieder der exklusiven Gesellschaft sind bereits an Bord.
Der Stern als Markenzeichen gibt seit 100 Jahren die unterschiedlichen Richtungen vor. In der Luft, am Boden und im Wasser soll Mercedes-Benz mit seinen Produkten vertreten sein. Diesem umfassenden Anspruch wird die Konzernmarke Maybach in besonderer Weise gerecht. Einst entwickelte Wilhelm Maybach (1846-1929) an der Seite von Gottlieb Daimler den ersten echten Automotor, um später auch noch eigene Antriebe für Luft- und Seeschiffe folgen zu lassen. Mittlerweile gilt Maybach aber vor allem als Inbegriff von Luxus im Mercedes-Kosmos und unterstreicht das jetzt noch einmal ganz deutlich, indem die Marke spektakulär in die Schifffahrt zurückkehrt.