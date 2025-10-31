Experte über hybrides Arbeiten: „Wer die Freiheit des Homeoffice hatte, gibt sie ungern wieder her“

Während der Corona-Pandemie wurde das Homeoffice für viele Beschäftigte zur neuen Normalität – und zur geschätzten Freiheit. Nun, einige Jahre später, plädieren Manager vieler Unternehmen wieder dafür, dass Mitarbeiter häufiger präsent sind. Doch wie gelingt die Rückkehr, ohne Motivation und Teamgeist zu gefährden? Professor Stephan Böhm von der Universität St. Gallen erklärt, welche Kardinalfehler Unternehmen bei der Gestaltung hybrider Arbeitsmodelle vermeiden sollten, um die Motivation der Mitarbeiter nicht zu gefährden und die Zusammenarbeit erfolgreich zu gestalten.