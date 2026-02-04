Expertin gibt Tipps Was Paare lernen müssen, die ihre Beziehung öffnen wollen
Offene Beziehungen und Polyamorie sind kein Tabu mehr. Eine Sexologin erklärt, wie das Öffnen der Beziehung Paaren zu mehr Verbundenheit verhelfen kann.
In einer offenen Beziehung kann man Sex haben mit wem man will? Ganz und gar nicht, sagt Ursina Donatsch. Die Sexologin hat ein Praxishandbuch zu offenen Beziehungen und Polyamorie geschrieben und erklärt im Interview weshalb für alternative Beziehungsmodelle besonders viel Zeit, Absprachen und Konsens nötig sind.