Auf Malta kam es am Morgen zu einer riesigen Explosion in einer Feuerwerksfabrik. Ein Video zeigt die Detonation.

Eine gewaltige Explosion in einer Fabrik für Feuerwerkskörper hat am Montagmorgen die Region um Magħtab und Mosta im Norden Maltas erschüttert. Die Erschütterungen waren kilometerweit zu spüren. Inzwischen kursieren im Netz dramatische Videoaufnahmen, die den Moment der Detonation und eine riesige Rauchwolke zeigen. Die Behörden meldeten am Vormittag zwei Verletzte. Das Video zeigt die enorme Wucht der Explosion.

Großeinsatz der Rettungskräfte und Entwarnung Der maltesische Zivilschutz (Civil Protection Department) und die Polizei waren binnen weniger Minuten mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch Sprengstoffexperten der maltesischen Streitkräfte (Armed Forces of Malta) rückten an, um das Gelände zu sichern, da zunächst unklar war, ob noch weiteres explosives Material gelagert wurde. Die Polizei rief die Bevölkerung umgehend dazu auf, die gesamte Region Magħtab/Mosta weiträumig zu meiden, und sperrte mehrere Zufahrtsstraßen.

Gegen 09:30 Uhr gaben die Einsatzkräfte schließlich vorsichtige Entwarnung. Die Brände auf dem Gelände konnten unter Kontrolle gebracht werden. Auch internationale Behörden reagierten schnell: Das britische Außenministerium gab noch am Vormittag eine offizielle Reisewarnung für Urlauber in der Region heraus.

Zwei Verletzte – Katastrophe knapp verhindert

Wie die maltesische Polizei in einem offiziellen Statement bestätigte, wurde eine noch größere Tragödie offenbar nur knapp verhindert. Die regulären Arbeiter der Fabrik befanden sich zum Zeitpunkt der Detonation noch nicht auf dem Gelände.

Dennoch gab es Opfer zu beklagen: Zwei Männer im Alter von 47 und 67 Jahren, die sich in unmittelbarer Nähe des Geländes aufhielten, erlitten Verletzungen. Sie wurden von Rettungsteams medizinisch erstversorgt und in das Mater-Dei-Krankenhaus transportiert. Nach offiziellen Angaben der Ärzte sind ihre Verletzungen glücklicherweise glimpflich und als leicht einzustufen.

Die genaue Ursache für die Explosion ist derzeit noch völlig unklar. Eine gerichtliche Untersuchung wurde eingeleitet, um zu klären, wie es zu der Zündung des Feuerwerksmaterials kommen konnte. In Malta hat die Herstellung von Feuerwerkskörpern für traditionelle Dorffeste (Festas) eine lange Tradition, führt jedoch immer wieder zu schweren Unfällen.