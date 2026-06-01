Auf Malta kam es am Morgen zu einer riesigen Explosion in einer Feuerwerksfabrik. Ein Video zeigt die Detonation.
Eine gewaltige Explosion in einer Fabrik für Feuerwerkskörper hat am Montagmorgen die Region um Magħtab und Mosta im Norden Maltas erschüttert. Die Erschütterungen waren kilometerweit zu spüren. Inzwischen kursieren im Netz dramatische Videoaufnahmen, die den Moment der Detonation und eine riesige Rauchwolke zeigen. Die Behörden meldeten am Vormittag zwei Verletzte. Das Video zeigt die enorme Wucht der Explosion.