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Extrem selten Experimental-Helikopter rast über die Region Stuttgart

Extrem selten: Experimental-Helikopter rast über die Region Stuttgart
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Hightech am Himmel: Am Montag überflog ein Airbus Racer-Helicopter die Region und landete auf dem Adolf-Würth-Airport in Schwäbisch Hall (Archivbild). Foto: IMAGO/Bestimage

Am Himmel über der Region war am Montagmittag eine Rarität zu beobachten – und eine Zwischenlandung. Wir konnten mit dem Piloten sprechen, der uns den Grund für den Flug erklärte.

Rems-Murr: Phillip Weingand (wei)

Der eigentümliche Klang eines Fluggeräts hat am Montagmittag einige Blicke in der Region zum Himmel wandern lassen. Tatsächlich war dort eine absolute Rarität unterwegs: Ein Experimentalhubschrauber des Herstellers Airbus Helicopters überflog mit hoher Geschwindigkeit die Stuttgarter Umgebung und landete auf dem Adolf-Würth-Airport in Schwäbisch Hall.

 

Bei der Maschine handelt es sich um einen Airbus Racer, eine Art Zwitter aus Helikopter und Flächenflugzeug. Er ist eines der schnellsten Luftfahrzeuge seiner Art. Das liegt nicht nur an seinem schlanken, stromlinienförmigen Äußeren und den Hightech-Materialien, sondern auch an der ungewöhnlichen Auslegung: Der Racer hat zwar, wie ein normaler Hubschrauber, einen Hauptrotor. Gleichzeitig verfügt er aber auch über Tragflächen. An diesen sogenannten Boxwings sind zwei Propellerturbinen befestigt, die für den Vortrieb sorgen. Einen Heckrotor wie bei klassischen Hubschraubern gibt es nicht.

Experimental-Hubschrauber Racer fliegt zur ILA Berlin

Auf diesem Foto - aufgenommen auf einer Flugshow in Paris - ist die ungewöhnliche Konstruktion besonders gut zu erkennen. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Schon der Flug des Racers über die Region war bemerkenswert: Die Geschwindigkeit über Stuttgart betrug rund 250 Knoten (rund 370 Stundenkilometer) und war damit deutlich höher als bei gewöhnlichen Helikoptern, die im Reiseflug etwa halb so schnell unterwegs sind. Auch die Flughöhe war mit 10.000 Fuß (etwa 3000 Metern) über dem Meeresspiegel deutlich höher als bei konventionellen Hubschraubern. Trotz dieser Höchstleistungen ist der Treibstoffverbrauch des Racers laut dem Hersteller um rund ein Viertel reduziert.

Bei einem Anruf beim Adolf-Würth-Airport in Schwäbisch Hall können wir tatsächlich kurz mit dem Piloten sprechen: Hervé Jammayrac ist Chef-Testpilot bei Airbus Helicopters und eines von drei Besatzungsmitgliedern. „Wir sind unterwegs zur Flugshow ILA in Berlin“, erklärt er. Nach dem Start in Marseille sei der Zwischenstopp in Schwäbisch Hall der zweite auf dem Flug. „Für solche raschen Zwischenstopps zum Betanken eignen sich kleinere Flugplätze wie dieser hier besonders gut“, erklärt er auf die Frage, warum er nicht auf dem Stuttgarter Flughafen gelandet sei. Bei dem Event vom 10. bis 14. Juni werden er und sein Team auch Flugvorführungen geben - auf dem Rückflug wird der Racer womöglich wieder über der Region zu sehen sein.

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