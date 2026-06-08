Extrem selten Experimental-Helikopter rast über die Region Stuttgart
Am Himmel über der Region war am Montagmittag eine Rarität zu beobachten – und eine Zwischenlandung. Wir konnten mit dem Piloten sprechen, der uns den Grund für den Flug erklärte.
Am Himmel über der Region war am Montagmittag eine Rarität zu beobachten – und eine Zwischenlandung. Wir konnten mit dem Piloten sprechen, der uns den Grund für den Flug erklärte.
Der eigentümliche Klang eines Fluggeräts hat am Montagmittag einige Blicke in der Region zum Himmel wandern lassen. Tatsächlich war dort eine absolute Rarität unterwegs: Ein Experimentalhubschrauber des Herstellers Airbus Helicopters überflog mit hoher Geschwindigkeit die Stuttgarter Umgebung und landete auf dem Adolf-Würth-Airport in Schwäbisch Hall.