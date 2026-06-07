Die Sonne strahlte, die Maschinen blitzten: Vor dem nach eigenen Angaben größten Motorradhaus Deutschlands, Limbächer, in Filderstadt-Bernhausen haben sich am Sonntag mehrere hundert Biker versammelt. Zusammen sind sie eine „Ehrenrunde gegen Krebs“ über die Filderebene zum Stuttgarter Fernsehturm gefahren. „Vor der Veranstaltung habe ich gesagt, dass ich mit 150 Teilnehmern glücklich wäre - jetzt sind es zwischen 300 und 400 geworden“, sagte am Sonntag ein gut gelaunter Tim Jekel, Gründungsmitglied des Vereins „Bikers vs. Cancer“.

Für die Aktion hat sich der Verein mit der Motorradgruppe Stuttgarter Biker zusammengetan. Teilnehmer seien aus allen Windrichtungen gekommen: Aus Esslingen, Reutlingen, Calw, Leonberg, sogar ein Kennzeichen aus Bayern habe er gesehen, sagte Jekel. 9276 Euro an Spenden sammelten die Organisatoren am Sonntag. Das Geld geht an das Projekt „Prima Klima“ des Klinikums Stuttgart, das Ausflüge für an Krebs erkrankte Kinder organisiert.

Stuttgarter Biker wollen ein Zeichen setzen

Mit der großen Ausfahrt wollen die Biker ein Zeichen setzen: „Wir wollen zeigen: Wir Motorradfahrer machen nicht nur Theater. Wir sind nicht nur die Bösen“, sagte der 18-jährige Neo Stippa, Gründer der Stuttgarter Biker, bereits vor der Veranstaltung. Polizei war bei der Aktion lediglich vor Ort, weil die Ausfahrt offiziell als Demonstration angemeldet wurde. „Unsere Kolonne hat natürlich extrem viel Aufmerksamkeit bei den Leuten an der Straße erzielt“, resümierte Tim Jekel. Die Sperrungen seien aber ohne Probleme verlaufen und auch die Polizei habe sich zufrieden gezeigt.

Die große Biker-Kolonne sorgte für viel Aufmerksamkeit. Foto: Markus Brändli

„Ich habe schon viel Feedback von Teilnehmern bekommen, wie toll es ist, was wir hier erreicht haben. Wir Motorradfahrer sind auch Menschen und haben auch ein gutes Herz“, so Jekel. Auch Neo Stippa zeigte sich am Sonntag „sprachlos“. So viele Leute seien gekommen - er spricht sogar von mehr als 400 Bikern - „es war ein richtig toller Tag“. An einer Eisdiele hätten die Leute einfach so angefangen, den Motorradfahrern zuzuwinken. Ob eine jährliche Aktion daraus wird? Der 31-jährige Esslinger Tim Jekel kann es sich nach dem gelungenen Auftakt sehr gut vorstellen und Stippa ergänzt: „Ich gehe stark davon aus“.