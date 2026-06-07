Hunderte Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer sind am Sonntag von Filderstadt aus zum Stuttgarter Fernsehturm gefahren. Der Demo-Zug diente dem guten Zweck.
07.06.2026 - 18:40 Uhr
Die Sonne strahlte, die Maschinen blitzten: Vor dem nach eigenen Angaben größten Motorradhaus Deutschlands, Limbächer, in Filderstadt-Bernhausen haben sich am Sonntag mehrere hundert Biker versammelt. Zusammen sind sie eine „Ehrenrunde gegen Krebs“ über die Filderebene zum Stuttgarter Fernsehturm gefahren. „Vor der Veranstaltung habe ich gesagt, dass ich mit 150 Teilnehmern glücklich wäre - jetzt sind es zwischen 300 und 400 geworden“, sagte am Sonntag ein gut gelaunter Tim Jekel, Gründungsmitglied des Vereins „Bikers vs. Cancer“.