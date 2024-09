Die schweren Waldbrände in Brasilien und Bolivien pusten extreme Mengen Kohlenstoffverbindungen in die Atmosphäre. Der Rauch verschlechtert die Luftqualität selbst weit entfernt noch.

Markus Brauer /dpa 23.09.2024 - 15:48 Uhr

Waldbrände in Südamerika haben in diesem Jahr bislang ungewöhnlich hohe Kohlenstoff-Emissionen verursacht. Bis zum 19. September seien allein in Brasilien 183 Megatonnen Kohlenstoff freigesetzt worden, hat der Copernicus-Atmosphärenüberwachungsdienst (CAMS) der EU mitgeteilt. Davon entfielen 65 Megatonnen allein auf den noch laufenden September. Damit ähnele der Ausstoß 2024 jenem im Rekordjahr 2007.