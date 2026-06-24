Die aktuelle Hitzewelle bringt nicht nur die Menschen in Stuttgart ins Schwitzen – auch für die Infrastruktur werden die hohen Temperaturen zu einer Belastungsprobe. So gab es in Deutschland und anderen europäischen Ländern in der Vergangenheit immer wieder Straßenschäden, die für heftige Verkehrsunfälle gesorgt haben. Das wirft die Frage auf: Wie hoch ist das Risiko auf den Straßen in Stuttgart und der Region?

Dass extreme Hitze Straßen beschädigen kann, ist kein theoretisches Szenario. Denn besonders sogenannte „Blow-ups“ stellen ein großes Risiko für Autofahrer dar. Dabei wölbt sich die Fahrbahn infolge hoher Temperaturen durch zu große Spannungen nach oben oder bricht auf – oft überraschend und innerhalb kurzer Zeit. Gerade auf stark belasteten Autobahnen mit Betonbelag kann das für Verkehrsteilnehmer gefährlich werden. So geschehen etwa vor einem Jahr auf der A5 in der Nähe von Heidelberg: Dort beschädigte ein „Blow-up“ ein Auto, anschließend wurde die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt.

Entwarnung für Stuttgart

Doch wie hoch ist das Risiko für ähnliche Szenarien in der Region Stuttgart? Die für die Autobahnen zuständige Autobahn GmbH gibt hier Entwarnung. „Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest gibt es weder Blow-Ups noch ein grundsätzliches Blow-Up-Risiko“, teilt die Pressestelle auf Anfrage mit.

Der Grund: Das Problem trete vor allem bei älteren oder dünnen Betonfahrbahnen auf. „In den straßenbautechnischen Fachkreisen wird davon ausgegangen, dass es bei Betonfahrbahnen, die älter als 30 Jahre oder dünner als 22 Zentimeter sind, zu Fahrbahnschäden kommen kann, wenn die Spannungen zu groß werden“, erklärt die Pressestelle.

Asphalt dient als Puffer

Um dem entgegenzuwirken, wurden gefährdete Streckenabschnitte in den vergangenen Jahren gezielt nachgerüstet. Dafür kommen sogenannte Entlastungsstreifen zum Einsatz: Betonplatten werden in regelmäßigen Abständen durch Asphalt ersetzt, der als flexibler Puffer dient. So kann sich die Fahrbahn bei Hitze besser ausdehnen. Bei modernen Autobahnen spielt das Problem dagegen kaum noch eine Rolle. Neue Betonfahrbahnen sind dicker gebaut und können die entstehenden Spannungen in der Regel aufnehmen.

Genau das sei bei den Autobahnen in der Region Stuttgart bereits der Fall. „Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest wurden alte Betonfahrbahnen mit Entlastungsschnitten versehen oder erneuert“, so die Autobahn GmbH.

Regelmäßige Kontrollen steigern die Sicherheit

Nach Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart sind auch auf den Bundes- und Landstraßen aktuell keine gravierenden Hitzeschäden bekannt, besonders gefährdete Abschnitte könnten derzeit nicht benannt werden. Da Blow-ups vor allem bei älteren Betonfahrbahnen auftreten, sei die Gefahr auf Bundes- oder Landstraßen ohnehin gering – denn dort überwiegen Asphaltbeläge.

Ganz unproblematisch bleiben die hohen Temperaturen dennoch nicht. Bei anhaltender Hitze könne es insbesondere in stark belasteten Bereichen – etwa an Kreuzungen oder bei hohem Schwerverkehrsaufkommen – zu sogenannten Verdrückungen kommen, also Spurrillen im Asphalt.

Um solche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, setzen die Behörden auf regelmäßige Kontrollen. So prüfen die Straßenmeistereien die Strecken täglich und können bei Bedarf Maßnahmen wie Tempolimits oder kurzfristige Reparaturen einleiten. Auch auf den Autobahnen wird weiterhin engmaschig kontrolliert: „Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden grundsätzlich alle Autobahnstrecken täglich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Autobahnmeistereien kontrolliert“, heißt es von der Autobahn GmbH.