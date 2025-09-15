Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen haben im Sommer 2025 rund ein Viertel der EU-Regionen betroffen. Die wirtschaftlichen Folgen sind gigantisch, wie eine nuee Studie der Universität Mannheim zeigt.
15.09.2025 - 13:19 Uhr
Extreme Wetterereignisse beeinflussen nicht nur das tägliche Leben, sie hinterlassen auch tiefe wirtschaftliche Spuren. Eine neue Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift „European Economic Review“, zeigt erstmals anhand von aktuellen Wetterdaten und historischen Vergleichswerten, wie stark einzelne Regionen in der Europäischen Union bereits heute von den Folgen des Klimawandels betroffen sind.