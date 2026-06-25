Keine Turniere im Fußball und Handball an diesem Hitzewochenende in Stuttgart - das hat organisatorische Folgen, etwa, was die Mannschaftseinteilungen im hiesigen Handballbezirk angeht.

Es ist bitter für Hunderte Ehrenamtliche und Kinder: An diesem Hitzewochenende in Stuttgart und Region rollt kein Ball. Noch bevor der Württembergische Fußballverband am Mittwochabend darüber informierte, für das kommende Wochenende verbandsweit sämtliche Meisterschaftsspiele aller Spielklassen und Jahrgänge sowie Freundschaftsspiele abzusetzen, hatten die meisten Veranstalter bei den Vereinen schon selbst Absagen erwogen. So auch bei dem Fußballturnier Klinsmann Cup in Stuttgart-Botnang, dort wären 60 Mannschaften erwartet worden. Stefan Wüstlich, Gesamtjugendleiter beim ASV Botnang, erzählt: „Die letzten Tage waren wir dauernd im Austausch und haben uns über die zu befürchtende Wetterlage informiert – der Druck stieg von Stunde zu Stunde.“ Am Mittwoch dann fiel schon die Entscheidung, noch bevor der Württembergische Fußballverband dazu aufrief. „Gerade Kinder müssen bei diesem Wetter geschützt werden“, sagt Wüstlich.

Der Klinsmann Cup kann dieses Jahr nicht nachgeholt werden In Botnang hätten am Samstag vom Vormittag bis in den späteren Nachmittag hinein Fußballspiele der Kleineren bis hin zur E-Jugend stattgefunden, Sonntag wären noch Spiele der 13- bis 14-Jährigen Kinder gewesen. Durch die kurzfristigen Absagen aufgrund der Extremwetterlage kommen auf die Vereine finanzielle Einbußen zu, Wüstlich rechnet in Botnang mit 2000 bis 3000 Euro. Man müsse den Mannschaften womöglich das Startgeld zurückzahlen, die Pokale wurden bereits angeschafft und beschriftet, Pavillons gekauft und eine Turnierzeitschrift gedruckt. Der Klinsmann Cup kann dieses Jahr nicht nachgeholt werden. „Terminlich kriegen wir das einfach nirgends mehr unter“, sagt Wüstlich.

Ähnlich bitter ist es für die Ehrenamtlichen der Sportvg Feuerbach, dort hätte am Wochenende der Anton Cup stattfinden sollen, der meist ein Jahr lang vorbereitet werden muss. Bereits seit 2003 veranstaltet die Sportvg Feuerbach dieses Fußballturnier für Kinder im Alter von elf bis 12 Jahren. Über die Jahre hat sich das Turnier nach Angaben des Vereins zu einem der größten ehrenamtlich organisierten Kinderfußballturniere in Süddeutschland entwickelt – gespendet wird dabei auch jährlich über die Olgäle Stiftung „Für das kranke Kind e.V.“

„Der wirtschaftliche Schaden ist nachrangig“

Mannschaften von Vereinen aus Bosnien, Frankreich, Schweiz, Tschechien und sechs Bundesländern reisen üblicherweise zu dem Turnier an. Organisatorisch ist das ein gewisser Aufwand, die Kinder übernachten bei Gastfamilien in Stuttgart. Nun musste allen abgesagt werden – insgesamt wurden zu dem Turnier um 150 Kinder und ihre Familien erwartet. Lars Hüttmann, der das Turnier beim Verein organisiert, sagt: „Uns war das Risiko zu groß, dass Kinder Schaden nehmen, da ist natürlich der wirtschaftliche Schaden für den Verein nachrangig.“ Bereits einige Stunden bevor die Anweisung des Württembergischen Fußballverbands kam, habe man angefangen, die Absage zu organisieren. Hüttmann stellte fest: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, und die Leute verstehen es auch.“

Wie sollen die Mannschaften im Handball eingeteilt werden?

Doch nicht nur Fußballveranstaltungen, auch andere Sportereignisse für Kinder mussten kurzfristig abgesagt werden. Für 600 bis 800 neun- und zehnjährige Kinder aus Stuttgart und dem Rems-Murr-Kreis hätte am Samstag in Remshalden ein großes Bezirksspielfest der gemischten E-Jugend stattgefunden – und zwar unter freiem Himmel sowie in einer sehr heißen Halle.

In den Altersklassen bis einschließlich E-Jugend wird über die Bezirksspielfeste die Einteilung der Mannschaften in die unterschiedlichen Staffeln der seit vergangenem Jahr in Baden-Württemberg neu eingeteilten Handballbezirke festgelegt – sie sind also notwendig, um ab Herbst in den jeweiligen Staffeln und Ligen gegeneinander spielen zu können. Bei den Bezirksspielfesten spielen die Mannschaften nicht nur gegeneinander Handball, sondern müssen auch Leichtathletikübungen und sogenannte Musenspiele absolvieren. All das wurde für Samstag in Remshalden nun komplett abgesagt, ebenso wie die Qualifikationsspiele der C- und B-Jugend männlich sowie weiblich.

Handball - zwar ein Hallensport, doch auch dort wird es teilweise gerade unzumutbar heiß (Archivbild, Handball-Training des MTV Stuttgart in Sporthalle Karlsgymnasium). Foto: Zophia Ewska

Daniela Scala, Vorsitzende der Bezirksjugend im Handballbezirk Stuttgart-Rems-Murr, sagt: „Solche Entscheidungen werden nicht leichtfertig getroffen, sie betreffen Hunderte Familien und viele Ehrenamtliche.“ In Remshalden wären 60 Mannschaften erwartet worden. Dennoch sei das Risiko zu hoch, sagt Scala, dass Kinder gesundheitliche Probleme bekämen. Nun muss der Bezirk überlegen, wie die Platzierungen erfolgen können.

Besonders tückisch: Der Deutsche Handballbund und die Landesverbände führen zum 1. Juli die neue einheitliche und deutschlandweite Verbandsmanagement-Software „Handball360“ ein, wo sich bereits alle Spieler und Trainer registrieren mussten. Die Meldungen aller Staffeln müssen dort bis 30. Juni erfolgt sein, das heißt, die Qualifikationsspiele im Stuttgarter Bezirk können nicht mehr nachgeholt werden bis dahin.

„Wir haben nun entschieden, eine Einteilung aufgrund der Meldungen und den zum Teil erfolgten Qualifikationen vorzunehmen“, sagt Daniela Scala. Organisatorisch ganz klar ein Mehraufwand. In der E-Jugend sollen die Kinder nun in der Hinrunde an drei bis vier Spieltagen bis Weihnachten gegeneinander antreten, diese Spiele dienen dann als Qualifikationen für die Rückrunde. „Diese Variante wollten wir ohnehin schon länger ausprobieren, haben es aber aufgrund der begrenzten Hallenkapazitäten in Stuttgart bisher nicht geschafft“, so Scala. Familien und Vereine werden über den neuen Modus noch informiert.