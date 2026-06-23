In Teilen Baden-Württembergs wird es auch heute wieder gefährlich heiß. Der DWD warnt vor teils extremer Wärmebelastung und sehr hoher UV-Belastung. Diese Landkreise sind betroffen.

In Baden-Württemberg bleibt es auch am Dienstag sehr heiß. Der Deutsche Wetterdienst warnt bis auf Weiteres verbreitet vor starker, zum Teil extremer Wärmebelastung. Süddeutschland liegt weiter unter Hochdruckeinfluss und im Bereich ungewöhnlich warmer Luft subtropischer Herkunft. Diese Luft ist zunächst noch sehr feucht, trocknet zur Wochenmitte aber etwas ab. Besonders betroffen sind mehrere Regionen im Westen und Nordwesten des Landes. Dort gelten amtliche Warnungen vor extremer Hitze. Zusätzlich können sich ab dem Nachmittag vor allem vom Südschwarzwald bis zur Schwäbischen Alb und südöstlich davon einzelne kräftige Schauer und Gewitter entwickeln. Die Temperaturen steigen am Dienstag auf 30 Grad im Bergland und bis zu 36 Grad am Rhein. Der DWD weist zudem auf tagsüber sehr hohe UV-Index-Werte hin.

DWD warnt vor extremer Hitze in diesen Regionen Amtliche Warnungen vor extremer Hitze in Baden-Württemberg gelten am Dienstag für folgende Stadt- und Landkreise:

Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Stadt Freiburg

Kreis Emmendingen

Ortenaukreis

Kreis Rastatt

Stadt Baden-Baden

Kreis und Stadt Karlsruhe

Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg

Die Warnungen vor extremer Hitze gelten nach DWD-Angaben bis Dienstag, 23. Juni, 19 Uhr. In den betroffenen Regionen wird eine extreme Wärmebelastung bis zu einer Höhe von 400 Metern erwartet. In dicht bebauten Stadtgebieten wie Freiburg, Karlsruhe und Heidelberg kommt eine zusätzliche Belastung durch verringerte nächtliche Abkühlung hinzu. In den übrigen Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs gilt eine reguläre amtliche Warnung vor Hitze. Dort wird ebenfalls eine starke Wärmebelastung erwartet. Besonders alte und pflegebedürftige Menschen können durch die Hitze stark belastet werden.

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Vielerorts der fünfte Warn-Tag in Folge

In mehreren besonders betroffenen Regionen weist der DWD darauf hin, dass die aktuelle Warnsituation bereits den fünften Tag in Folge andauert. Das ist vor allem deshalb relevant, weil der Körper bei länger anhaltender Hitze zunehmend belastet wird. Gefährdet sind insbesondere ältere Menschen, pflegebedürftige Personen, Menschen mit Vorerkrankungen sowie kleine Kinder. Der DWD empfiehlt, Hitze nach Möglichkeit zu meiden, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten. Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl gesundheitlicher Probleme führen.

Auch Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich

Neben der Hitze besteht am Dienstag in Baden-Württemberg auch ein Gewitterrisiko. Nach Angaben des DWD sind vor allem vom Südschwarzwald bis zur Schwäbischen Alb und südöstlich davon einzelne starke Gewitter möglich. In den übrigen Regionen ist die Gewitterneigung nur gering. Lokal kann es bei Gewittern zu Starkregen mit Mengen bis 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde kommen. Außerdem sind Hagel mit Korngrößen von ein bis zwei Zentimetern und stürmische Böen um 70 Kilometer pro Stunde möglich. Punktuell hält der DWD auch heftigen Starkregen mit Mengen bis 40 Liter pro Quadratmeter für wahrscheinlich. In der Nacht zum Mittwoch klingen Schauer und Gewitter rasch ab. Danach ist es überall gering bewölkt oder klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen 21 und 15 Grad. Damit ist vielerorts erneut nur mit begrenzter Abkühlung zu rechnen.

Wie geht es am Mittwoch weiter?

Auch am Mittwoch bleibt es in Baden-Württemberg sonnig und sehr heiß. Über dem Bergland können sich Quellwolken bilden, einzelne Schauer oder Gewitter sind nach aktueller Prognose aber nur eventuell möglich. Im Warnlagebericht für Baden-Württemberg stuft der DWD Gewitter am Mittwoch als unwahrscheinlich ein. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch bei etwa 31 Grad im Bergland und zum Teil bis zu 38 Grad am Rhein. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es klar und trocken. Mancherorts sinken die Temperaturen nicht unter 20 Grad, in Oberschwaben kann es dagegen örtlich auf 13 Grad abkühlen.

Auch danach hält die Hitzewelle an. Am Donnerstag erwartet der DWD viel Sonne und Höchstwerte zwischen 34 und 39 Grad. Schauer oder Gewitter sind nur wenig wahrscheinlich. Am Freitag wird es im Bergland 32 bis 35 Grad heiß, in den Niederungen 35 bis 39 Grad. Von Karlsruhe bis Mannheim sind lokal wahrscheinlich bis zu 40 Grad möglich. In der Nacht zum Samstag kann es gebietsweise eine Tropennacht geben.