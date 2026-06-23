In Teilen Baden-Württembergs wird es auch heute wieder gefährlich heiß. Der DWD warnt vor teils extremer Wärmebelastung und sehr hoher UV-Belastung. Diese Landkreise sind betroffen.
In Baden-Württemberg bleibt es auch am Dienstag sehr heiß. Der Deutsche Wetterdienst warnt bis auf Weiteres verbreitet vor starker, zum Teil extremer Wärmebelastung. Süddeutschland liegt weiter unter Hochdruckeinfluss und im Bereich ungewöhnlich warmer Luft subtropischer Herkunft. Diese Luft ist zunächst noch sehr feucht, trocknet zur Wochenmitte aber etwas ab. Besonders betroffen sind mehrere Regionen im Westen und Nordwesten des Landes. Dort gelten amtliche Warnungen vor extremer Hitze. Zusätzlich können sich ab dem Nachmittag vor allem vom Südschwarzwald bis zur Schwäbischen Alb und südöstlich davon einzelne kräftige Schauer und Gewitter entwickeln. Die Temperaturen steigen am Dienstag auf 30 Grad im Bergland und bis zu 36 Grad am Rhein. Der DWD weist zudem auf tagsüber sehr hohe UV-Index-Werte hin.