Mit EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel kommt Prominenz der Finanzwelt nach Stuttgart, um mit Berufsschülern und Bosch-Mitarbeitern über Wirtschaft und Geldpolitik zu sprechen.

Julika Wolf 28.09.2024 - 09:40 Uhr

Viele Fragen hat Isabel Schnabel den Schülerinnen und Schülern der Kaufmännischen Schule 1 in Stuttgart am Freitagmorgen mitgebracht. Zum Beispiel: „Wie gut kennen Sie die Europäische Zentralbank (EZB)?“ Die Auswahlmöglichkeit „wenig“ bekommt am meisten Stimmen, nur drei geben an, sie „gut“ zu kennen. Umso mehr Gelegenheit für das Direktoriumsmitglied der Zentralbank, seine Arbeit zu erläutern.