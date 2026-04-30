Heute richtet sich der Blick der Finanzwelt auf die Europäische Zentralbank (EZB), die ihren nächsten Zinsentscheid bekannt gibt. Während der Einlagenzins seit Juni 2025 stabil bei 2 Prozent liegt, sind die Meinungen der Experten über mögliche Änderungen gespalten. Steigende Energiepreise und eine schwächelnde Konjunktur stellen die EZB vor eine schwierige Entscheidung.

Die Ausgangslage: Inflation und Konjunktur im Fokus Die Inflation im Euroraum ist zuletzt auf 3,0 Prozent gestiegen, getrieben vor allem durch die steigenden Energiepreise infolge des Irankriegs. Bereits im März lag die Teuerungsrate bei 2,6 Prozent, was den Druck auf die EZB erhöht, Maßnahmen zu ergreifen. Gleichzeitig schwächelt die Wirtschaft, was die Entscheidung über eine mögliche Zinserhöhung erschwert.

Prognosen der Experten: Zinspause oder Erhöhung?

Viele Analysten gehen davon aus, dass die EZB den Einlagenzins heute unverändert bei 2 Prozent belässt. Bastian Freitag von Rothschild & Co hält dies für das wahrscheinlichste Szenario, schließt jedoch eine Zinserhöhung nicht vollständig aus. Der Markt preist bereits mögliche Zinsschritte im Sommer ein, wobei Juni als wahrscheinlicher Zeitpunkt gilt. Andere Experten, wie Konrad Kleinfeld von State Street Investmentmanagement, erwarten ebenfalls eine Zinspause. Steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen könnten zwar kurzfristig die Inflation weiter antreiben, doch eine Zinserhöhung würde die schwache Nachfrage zusätzlich belasten.

Energiepreise als Schlüssel für die Geldpolitik

Die Entwicklung der Energiepreise bleibt ein zentraler Faktor für die EZB. Sollte der Preisanstieg anhalten, könnten Zweitrundeneffekte wie steigende Löhne die Inflation dauerhaft erhöhen. In diesem Fall wären ein bis zwei Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf denkbar. Ein Rückgang der Energiepreise könnte hingegen eine längere Zinspause ermöglichen.

Auswirkungen auf Bauzinsen und Sparzinsen

Für Immobilienkäufer und Sparer ist der Zinsentscheid von großer Bedeutung. Bauzinsen haben sich zuletzt leicht erhöht, was die Finanzierungskosten für Immobilienkäufer steigen lässt. Antonio Skoro, Geschäftsführer von Qualitypool, rechnen kurzfristig mit einer volatilen Entwicklung, langfristig jedoch mit stabilen bis leicht steigenden Zinsen. Sparer können bei einem unveränderten Einlagenzins weiterhin von stabilen Konditionen bei Tages- und Festgeld ausgehen. Sollten jedoch Zinserhöhungen angedeutet werden, könnten Banken ihre Angebote weiter anpassen.

Fazit: Ein Signal für die Zukunft

Der heutige Zinsentscheid der EZB wird nicht nur die aktuellen Leitzinsen festlegen, sondern auch wichtige Signale für die kommenden Monate senden. Ob die EZB angesichts der steigenden Inflation und der schwachen Konjunktur abwartet oder bereits im Sommer handelt, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass die Geldpolitik weiterhin ein Balanceakt bleibt.