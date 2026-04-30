Heute entscheidet die Europäische Zentralbank über den Leitzins. Die Prognosen der Experten sind uneinheitlich.
30.04.2026 - 11:48 Uhr
Heute richtet sich der Blick der Finanzwelt auf die Europäische Zentralbank (EZB), die ihren nächsten Zinsentscheid bekannt gibt. Während der Einlagenzins seit Juni 2025 stabil bei 2 Prozent liegt, sind die Meinungen der Experten über mögliche Änderungen gespalten. Steigende Energiepreise und eine schwächelnde Konjunktur stellen die EZB vor eine schwierige Entscheidung.