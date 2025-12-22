Dass Ludvig Hallbäck geht und Ole Pregler in der neuen Runde aus Gummersbach kommt, ist bei Frisch Auf Göppingen schon länger bekannt. Nun könnte es schon in der EM-Pause dazu kommen.

Bereits im Oktober hatte Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen die Verpflichtung von Spielmacher Ole Pregler (23) vom VfL Gummersbach für die kommende Saison bekannt gegeben. Damit war endgültig klar, dass der Schwede Ludvig Hallbäck (25) seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Team von Trainer Ben Matschke nicht verlängern wird. Denn mit Elias Newel (21) haben die Grün-Weißen auch ein vielversprechendes Spielacher-Toptalent bis 2029 an sich gebunden.

Unsere Empfehlung für Sie Göppingen unterliegt Flensburg Alles gegeben, nichts geholt – Frisch Auf verliert packendes Duell denkbar knapp 5600 Zuschauer in der ausverkauften EWS-Arena sorgen für Gänsehautatmosphäre, am Ende verliert Frisch Auf Göppingen den Handball-Thriller gegen Flensburg 32:33. Der künftige Verein von Hallbäck ist bisher nicht offiziell bekannt. Immer wieder wurde aber der Bundesligarivale VfL Gummersbach als heißer Kandidat genannt. Nun könnte es bereits in der EM-Pause zu einem Tausch kommen: Pregler wechselt sofort nach Göppingen, Hallbäck im Gegenzug sofort nach Gummersbach. Entsprechende Überlegungen sind unserer Redaktion bekannt, die „Sportbild“ vermeldete den Tausch praktisch schon als perfekt.

Hallbäck will international spielen

Der Schwede könnte beim aktuellen Tabellen-Sechsten VfL dann selbst tatkräftig mithelfen, dass er das erreicht, was er mit seinem Weggang von Frisch Auf erreichen möchte: In der kommenden Saison international zu spielen. Dies würde seine Chancen, in der schwedischen A-Nationalmannschaft zum Zug zu kommen, deutlich erhöhen.

Ein Spieltag steht vor der EM-Pause noch auf dem Programm: Frisch Auf muss zu den Füchsen Berlin (27. Dezember, 19 Uhr), der VfL Gummersbach empfängt den HSV Hamburg (27. Dezember, 18 Uhr).

Saison 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33.

Termine

Füchse Berlin – FAG (27. Dezember, 19 Uhr), FAG – GWD Minden (10. Februar 2026, 19 Uhr), MT Melsungen – FAG (13. Februar, 19 Uhr), FAG – THW Kiel (21. Februar, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – FAG (1. März, 16.30 Uhr), TBV Lemgo Lippe – FAG (15. März, 15 Uhr), FAG – SC Magdeburg ( Ostersonntag, 5. April, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – FAG (9. April, 19 Uhr). (jüf)