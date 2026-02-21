Gegen die offensive Deckung des THW Kiel findet Frisch Auf Göppingen gegen Ende keine Lösungen – der deutsche Rekordmeister schlägt eiskalt zu und gewinnt mit 28:24.

Bei der knappen 22:21-Führung im Handball-Bundesligaspiel bei Frisch Auf Göppingen fünf Minuten vor Schluss für den THW Kiel betätigte THW-Coach Filip Jicha den Buzzer und sagte anschließend zu seiner Mannschaft: „Genießt die Crunchtime.“ Genuss nach THW-Art in der entscheidenden Spielphase sah dann so aus, dass die Zebras eiskalt zuschlugen und dann doch noch souverän mit 28:24 (12:10) gewannen. „Wir haben 50 Minuten tollen Handball gespielt. Es war zum Greifen nah, dass wir einen Großen nicht nur ärgern, sondern auch etwas Zählbares holen“ sagte Frisch-Auf-Coach Ben Matschke.

Unsere Empfehlung für Sie TVB Stuttgart Viel Aufregung in Berlin – so sieht Trainer Misha Kaufmann das Dreifach-Rot Der TVB Stuttgart kassiert in Berlin drei Rote Karten und fühlt sich benachteiligt. Auch Frisch Auf Göppingen hatte zuletzt Probleme mit einer Schiedsrichterentscheidung. Frisch Auf hatte vor 5600 Zuschauern in der ausverkauften EWS-Arena stark gekämpft und dem deutschen Rekordmeister alles abverlangt. Beim Stand von 21:20 (50.) lagen die Grün-Weißen sogar in Führung. Dann bissen sie sich an der auf 3-2-1 umgestellten Kieler Deckung mit Domagoj Duvnjak auf der vorgezogenen Position die Zähne aus. Linksaußen Marcel Schiller vergab per Siebenmeter die Chance zum 22:22, von dem emotionalen Dämpfer erholte sich Frisch Auf nicht mehr.

Am Ende gab es enttäuschte Frisch-Auf-Spieler. Foto: Pressefoto Baumann

„Wir haben gegen die offensive Kieler Deckung keine Lösungen mehr gefunden. Sie bleiben mit ihrer Erfahrung dann einfach auch sehr cool“, sagte Göppingens Linkshänder Erik Persson. Der Schwede war mit fünf Treffern gemeinsam mit seinen Landsleuten Ludvig Jurmala und dem Ex-Kieler Oskar Sunnefeldt beste Werfer für Frisch Auf, das auf die verletzten Rückraumspieler Martin Hanne und David Schmidt verzichten musste.

Für den THW traf Kreisläufer Hendrik Pekeler (6) am besten. „Ich bin sehr erleichtert, hier gewonnen zu haben. Wir sind durch unser hartes Programm und unsere EM-Fahrer mental müde“, sagte THW-Coach Filip Jicha. Bei allen positiven Aspekten aus dem Auftritt gegen das Kieler Starensemble: Frisch Auf wartet nun schon seit zehn Spielen (2:18 Punkte) auf einen Sieg. Am 1. März (16.30 Uhr) geht’s in Hannover weiter. Und da würde auch Frisch Auf nur allzu gerne mal wieder in Form von Punkten genießen.

Aufstellungen

Frisch Auf Göppingen: Saeveraas (8 Paraden), Buchele; Neudeck 1, ten Velde 1, Klöve, Goßner, Hofele 1, Brodbeck, Persson 5, Pregler 1, Schiller 3/3, Jurmala 5, Sunnefeldt 5, Gislason, Newel 2.

THW Kiel: Wolff (6 P), Perez de Vargas (2 P); Duvnjak 1, Reinkind 4, Landin 4, Överby, Laube, Johansson 1, Ankermann 2, Dahmke, Zerbe 3, Saeed Abdelhak, Bilyk 4, Pekeler 6, Imre 3/2, Nacinovic.

Saisno 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29, FAG – GWD Minden 28:28, MT Melsungen – FAG 31:23, FAG – THW Kiel 24:28.

Termine

TSV Hannover-Burgdorf – FAG (1. März, 16.30 Uhr), FAG – ThSV Eisenach (9. März, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – FAG (15. März, 15 Uhr), FAG – HC Erlangen (29. März, 16.30 Uhr), FAG – SC Magdeburg (Ostersonntag, 5. April, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – FAG (9. April, 19 Uhr), FAG – Rhein-Neckar Löwen (23. April, 19 Uhr), VfL Gummersbach – FAG (30. April, 19 Uhr), FAG – HSG Wetzlar (7. Mai, 19 Uhr), HSV Hamburg – FAG (25. Mai, 20 Uhr), FAG – TVB Stuttgart (3. Juni, 19 Uhr), Bergischer HC – FAG (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)